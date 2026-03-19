Trashumancia en Neuquén: recomendaciones para circular en las rutas este fin de semana largo de marzo 2026

En estos días se viene un fin de semana extra largo de marzo 2026 por el lunes que será una jornada no laborable con fines turísticos y el martes que es feriado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por este motivo se espera que haya gran movimiento en las rutas de Neuquén.

Coincide en Neuquén con el inicio de la trashumancia, donde comienza el descenso de crianceros desde las zonas de veranada hacia la invernada en el norte de la provincia. Qué recomendaciones tener en cuenta para los que circulen por estos caminos.

Se extenderá hasta mayo la trashumancia en las rutas

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que, con el inicio en marzo de la trashumancia, comienza el descenso de crianceros desde las zonas de veranada hacia la invernada en el norte de la provincia, un proceso que se extenderá hasta el mes de mayo.

La Ley 3016 establece el marco legal para la protección y acompañamiento de los crianceros regulando aspectos como la velocidad máxima de circulación de vehículos en zonas de arreo y la asistencia con agua, leña y apoyo logístico durante los traslados, garantizando así un tránsito seguro y respetuoso de esta práctica tradicional.

Prevención en rutas de Neuquén por la trashumancia

En este contexto, desde el Gobierno de Neuquen dejaron una serie recomendaciones para conductores por la trashumancia:

Reducir la velocidad al acercarse a un arreo

Evitar el uso de bocina para no alterar a los animales

Tener paciencia y esperar el momento seguro para continuar

Prestar atención en horarios nocturnos: vacas y caballos pueden desplazarse sobre la banquina