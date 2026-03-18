Tiny houses, una tendencia para el fin de semana largo: cuánto cuesta dormir en una bella casa de muñecas

San Carlos de Bariloche: opciones accesibles en plena Patagonia, con acceso a la naturaleza y espacios pensados para disfrutar del entorno. Fotos: Airbnb

En este fin de semana largo, la tendencia no pasa solo por el destino sino también por la forma de habitarlo. Lejos de los hoteles tradicionales y de las cabañas amplias, cada vez más viajeros en Argentina eligen alojarse en tiny houses: viviendas pequeñas, de hasta 40 metros cuadrados, que proponen una experiencia distinta, más íntima y conectada con el entorno.

El fenómeno, que comenzó a tomar forma en el país alrededor de 2018, hoy atraviesa su momento de mayor expansión. Nacidas como una respuesta a los altos costos de construcción y la falta de espacio en grandes ciudades, estas casas minimalistas encontraron en el turismo un nuevo sentido: convertirse en refugios de diseño, sustentables y pensados para desconectar.

La lógica es simple: menos espacio, pero mejor aprovechado. Ambientes integrados, mobiliario funcional y grandes ventanales que borran los límites entre el interior y el paisaje. En muchos casos, además, incorporan energías renovables, materiales reciclados y sistemas de bajo impacto ambiental.

Potrerillos: vistas a la montaña y al dique en propuestas que combinan diseño, energía sustentable y paisajes imponentes.

En Chascomús, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una tiny house pensada para dos personas ronda los 90 mil pesos por noche. Está equipada con cama queen, cocina completa, parrilla y un jardín que refuerza la sensación de retiro. La propuesta apunta a bajar el ritmo y alejarse del ruido urbano, aunque sin resignar comodidades como WiFi o aire acondicionado.

Más cerca de la cordillera, en Potrerillos, Mendoza, la experiencia suma el atractivo del paisaje de montaña. Allí, una mini casa con vista al dique puede costar alrededor de 108.750 pesos la noche. Algunas incluyen detalles que elevan la estadía: pileta privada, balcón, energía solar y espacios pensados para contemplar el entorno.

En la Patagonia, San Carlos de Bariloche también se sube a la tendencia. Con precios desde los 67.500 pesos por noche, las tiny houses aparecen como una alternativa más accesible dentro de uno de los destinos más buscados del país. En este caso, se trata de monoambientes funcionales con acceso a la naturaleza, parrilla y espacios compartidos junto al lago.

Chascomús: tiny houses rodeadas de verde, ideales para desconectar cerca de la ciudad, con jardín y parrilla.

Más allá de los valores, que varían según ubicación, servicios y temporada, lo que seduce es la experiencia. Dormir en una tiny house implica otra relación con el tiempo y el espacio: cocinar con lo justo, abrir la puerta y tener el paisaje a pocos pasos, reducir el ruido y concentrarse en lo esencial.

En tiempos donde el turismo también busca sentido, estas pequeñas casas se vuelven grandes protagonistas. Una forma distinta de viajar que, para muchos, empieza justamente donde termina el exceso.