Aruba en Familia: la guía definitiva para unas vacaciones conscientes en la «Isla Feliz»

Palm Beach es la playa más animada y desarrollada de Aruba. Sus aguas calmas y transparentes, la arena blanca y la amplia oferta de hoteles, restaurantes y deportes acuáticos la convierten en uno de los lugares más elegidos por quienes visitan la isla.

Los números de este 2026 confirman una tendencia arrolladora: Argentina se ha consolidado como el segundo mercado emisor de turistas a nivel mundial para Aruba, ubicándose solo por detrás de Estados Unidos y liderando cómodamente en Latinoamérica. Según los últimos reportes de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), la llegada de viajeros desde nuestro país experimentó un crecimiento del 152% durante 2025 y un asombroso 206% en el primer trimestre de 2026.

Este invierno, la invitación es a redescubrir la isla bajo la plataforma «Cuando Amas Aruba, Aruba te Ama», una propuesta de slow tourism que combina las playas de clase mundial y la gastronomía con un fuerte compromiso con la sustentabilidad.

El slow tourism promueve un modo de viajar más pausado y consciente, con mayor conexión con el entorno, la cultura y la identidad del destino. Gentilaza

Playas de clase mundial y naturaleza viva

Aruba ofrece un diferencial enorme: está ubicada fuera de la zona de huracanes del Caribe, lo que garantiza buen clima y previsibilidad sin importar el mes que elijas para tus vacaciones. La temperatura promedio ronda los 28°C y la constante brisa de los vientos alisios hace que el calor no sea agobiante.

Tres Trapi, uno de los rincones más tranquilos de Aruba, atrae a visitantes por sus aguas transparentes y la posibilidad de observar tortugas marinas en su hábitat natural. Gentileza.

A esto se suma un enfoque cada vez más centrado en un turismo seguro, regenerativo y familiar. Las playas son el principal atractivo, y cada una ofrece una dinámica distinta para las familias:

Los característicos árboles divi-divi, inclinados por el viento, forman parte del paisaje de Eagle Beach, una de las playas más fotografiadas y reconocidas de Aruba. Gentileza.

Eagle Beach: Reconocida nuevamente entre las mejores del Caribe, su arena blanca de origen coralino permanece fresca incluso en los días más cálidos. Si el viaje supera los 5 días, alquilar un departamento o «condo» cerca de esta playa ofrece la mejor relación calidad-precio.

Reconocida nuevamente entre las mejores del Caribe, su arena blanca de origen coralino permanece fresca incluso en los días más cálidos. Si el viaje supera los 5 días, alquilar un departamento o «condo» cerca de esta playa ofrece la mejor relación calidad-precio. Baby Beach: Ubicada en el extremo sur, sus aguas calmas y poco profundas son ideales para los más chicos.

Ubicada en el extremo sur, sus aguas calmas y poco profundas son ideales para los más chicos. Buceo y Snorkel: Playas como Arashi Beach, Boca Catalina y Mangel Halto ofrecen excelentes condiciones para descubrir la riqueza del ecosistema marino de manera responsable.

Arrecifes de coral, peces tropicales y pecios hundidos forman parte del paisaje submarino que distingue a Aruba entre los amantes del buceo. Gentileza

Más allá de la costa, el Parque Nacional Arikok es uno de los mayores tesoros de la isla. Protege cerca del 25% del territorio de Aruba y ofrece senderos, cuevas con pinturas rupestres, paisajes desérticos y la espectacular Piscina Natural de Conchi.

Pileta natural de Conchi está dentro dela Parque Nacional Arikok. Gentilza.

Sabores y cultura local

La propuesta de Aruba invita a bajar el ritmo, recorrer Oranjestad caminando y conocer emprendimientos familiares. La gastronomía refleja la diversidad cultural de la isla, donde conviven más de cien nacionalidades. Sabores caribeños, europeos y latinoamericanos se combinan en platos tradicionales como el Keshi Yena y el Pastechi.

Para las familias, la gastronomía también puede adaptarse al presupuesto. Si bien existen varios all inclusive, por experiencia personal, lo más conveniente es un hotel con desayuno incluido o bien alquilar un departamento que te permite cocinar, reduciendo el gasto diario en comidas.

Guía Práctica para el Viajero (Valores 2026)

Cómo llegar

Volamos con Copa Airlines , ya que es una de las opciones más eficientes y lógicas para el viajero argentino. (Aunque también hay vuelos directos con Aerolíneas Argentinas a precios convenientes.)

, ya que es una de las opciones más eficientes y lógicas para el viajero argentino. (Aunque también hay vuelos directos con a precios convenientes.) Ofrece conexiones impecables desde Ezeiza, Córdoba y Mendoza , haciendo una breve escala en el Hub de las Américas en Tocumen (Panamá).

, haciendo una breve escala en el Hub de las Américas en Tocumen (Panamá). Esto permite evitar los trámites de visado estadounidense y el cansancio de las escalas múltiples.

y el cansancio de las escalas múltiples. El vuelo aterriza en el moderno Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA) en la capital, Oranjestad.

Requisitos de Ingreso

Pasaporte: Debe estar válido al momento del ingreso y por la totalidad de la estadía.

Debe estar válido al momento del ingreso y por la totalidad de la estadía. ED Card: Es un formulario digital obligatorio que todos los turistas deben completar online antes de viajar.

Es un formulario digital obligatorio que todos los turistas deben completar online antes de viajar. Tasa de Sostenibilidad: Vigente para los arribos por vía aérea, tiene un costo de $20 USD por visitante. Se paga a través de la misma plataforma de la ED Card al momento de completarla.

Vigente para los arribos por vía aérea, tiene un costo de $20 USD por visitante. Se paga a través de la misma plataforma de la ED Card al momento de completarla. Vacuna de la Fiebre Amarilla: Argentina no es considerado un país de riesgo, por lo que no se exige la vacuna si se viaja con conexión directa vía Panamá. Solo es obligatoria si provienen o hicieron tránsito por más de 12 horas en un país endémico.

Argentina no es considerado un país de riesgo, por lo que no se exige la vacuna si se viaja con conexión directa vía Panamá. Solo es obligatoria si provienen o hicieron tránsito por más de 12 horas en un país endémico. Solvencia: Es posible que en migraciones soliciten mostrar el pasaje de retorno y el comprobante de reserva del alojamiento.

Movilidad y Presupuesto Alquilar un auto es absolutamente recomendable, ya que Aruba es una isla pequeña (apenas 32 kilómetros de largo) y muy segura para manejar. Tener un vehículo otorga una libertad invaluable para explorar o ir de compras al supermercado sin depender de taxis, que pueden resultar costosos para tramos múltiples.

Alquiler de Vehículo: Las tarifas rondan los $50 – $70 USD por día.

Las tarifas rondan los $50 – $70 USD por día. Alojamiento: Un Aparthotel o departamento va desde los $130 a $180 USD por noche. Por su parte, los hoteles en Palm Beach inician desde los $300 a $600+ USD por noche.

Un Aparthotel o departamento va desde los $130 a $180 USD por noche. Por su parte, los hoteles en Palm Beach inician desde los $300 a $600+ USD por noche. Comida en Supermercado: Aproximadamente $30 USD por persona, por día, si cocinan todas las comidas. El Super Food Plaza es la parada obligada.

Aproximadamente $30 USD por persona, por día, si cocinan todas las comidas. El Super Food Plaza es la parada obligada. Salir a comer: Un almuerzo o cena en un restaurante de rango medio ronda los $25 – $40 USD por persona.

Un almuerzo o cena en un restaurante de rango medio ronda los $25 – $40 USD por persona. Tasa: Al presupuestar, no olviden multiplicar los $20 USD de la Tasa de Sostenibilidad por cada integrante de la familia, ya que es un pago único, pero por pasajero.





Claves para organizar el viaje

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