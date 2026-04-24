Aruba con niños: los imperdibles para unas vacaciones en familia sin estrés y con mucha arena blanca

Entre mar turquesa y arena suave, Aruba ofrece experiencias seguras y memorables para disfrutar en familia, incluso con bebés.

Hay destinos que prometen y destinos que cumplen. Aruba, en el corazón del Caribe, pertenece al segundo grupo. La llaman “la isla feliz” y no es solo una frase de marketing: alcanza con ver a los chicos corriendo sin miedo por playas de aguas mansas o descubriendo animales por primera vez para entender por qué. Viajar con niños, y más aún con bebés, suele implicar logística, cuidados y paciencia. Acá, en cambio, todo parece fluir.

Baby Beach, la playa perfecta para los más chicos

El primer gran aliado son sus playas. Entre ellas, Baby Beach se lleva todos los aplausos. Ubicada al sur de la isla, esta bahía en forma de media luna tiene aguas poco profundas, sin oleaje y con una claridad que deja ver el fondo incluso a varios metros. Es el tipo de lugar donde los chicos pueden jugar seguros mientras los adultos bajan el ritmo. Hay servicios, sombra y opciones para pasar el día entero sin moverse.

Un paseo mágico en la Granja de Mariposas

Para quienes buscan sumar experiencias, la Granja de Mariposas de Aruba propone un recorrido distinto: caminar entre cientos de mariposas de colores, aprender sobre su ciclo de vida y, de paso, regalarse una escena que parece salida de un cuento. Es una actividad tranquila, ideal para todas las edades y especialmente recomendable con los más chicos.

Encuentro con animales en el Santuario de Burros

En la misma línea aparece el Santuario de Burros de Aruba, un espacio donde viven más de cien animales rescatados. Acá no hay vitrinas ni distancias: los chicos pueden alimentarlos, acariciarlos y hasta cepillarlos con la guía de voluntarios. La experiencia es simple, directa y deja huella.

Aventura diferente en la Granja de Avestruces

Para sumar un toque de sorpresa, la Granja de Avestruces de Aruba rompe con la imagen clásica del Caribe. En un paisaje casi desértico, los visitantes pueden acercarse a estas enormes aves, darles de comer y aprender sobre su comportamiento. El tamaño de los huevos, los más grandes del mundo, suele ser uno de los grandes hits para los chicos.

Philip’s Animal Garden

Tras años de salvar y adoptar animales maltratados y abandonados, Philip Merryweather convirtió su amor por los animales exóticos en un refugio y centro de rehabilitación de primer nivel. Philip’s Animal Garden ofrece visitas educativas e interactivas, en las que podrás ver, tocar e incluso alimentar a algunos de los habitantes exóticos del zoológico. Se ofrecen recorridos cada media hora, entre las 9:00 y las 17:00, los siete días de la semana.

Más para hacer

Claro que el viaje también pasa por elegir bien dónde alojarse. En zonas como Palm Beach o Eagle Beach abundan hoteles family-friendly, con piscinas, clubes infantiles y servicios pensados para que los padres descansen mientras los chicos se entretienen. Cadenas como Marriott o Hilton tienen opciones adaptadas, aunque también hay resorts boutique que priorizan la comodidad familiar.

Viajar con bebés requiere algunos cuidados extra, y el sol caribeño no es un detalle menor. Evitar las horas centrales del día, usar protector solar de alto factor y priorizar espacios con sombra son reglas básicas. También lo es la hidratación constante. Aruba acompaña: muchas playas tienen infraestructura y los hoteles están preparados para familias con niños pequeños.

Al final, lo que queda no son solo fotos. Es ese instante en el que un hijo descubre el mar por primera vez, o cuando una actividad simple se convierte en recuerdo. Aruba tiene esa capacidad: la de transformar unas vacaciones en algo más duradero.

Hoy un paquete a Aruba ronda entre $1.500.000 y $2.200.000 por persona, dependiendo de si está pesificado o dolarizado. Incluye vuelo más alojamiento.