Así está nevando en Caviahue: el amanecer que los turistas no olvidarán en esta joya de la Patagonia

Maravilla de la Patagonia. Así caen los copos blancos sobre las araucarias en Caviahie, a 360 km de Neuquén Capital, en la frontera con Chile. Foto: Valentina Sepúlveda.

Nos gusta seguir las aventuras de Valentina en Caviahue. Como te contamos, en 1989 se radicó en este paraíso de la Patagonia y nunca más quiso irse de ahí. Consiguió empleo en un hotel y cada vez que algo la sorprende, lo fotografía o lo filma camino al trabajo lo comparte en las redes. Y en este tesoro de mil habitantes en Neuquén al pie de la Cordillera de los Andes lo raro es que eso no pase. Si el viernes pasado subía una hermosa postal del amanecer con el sol que hacía brillar el bote en el muelle, hoy no se quedó atrás: empezó a nevar a las 4 AM, los copos blancos cubrieron las calles y las laderas, se posaron sobre el verde profundo de las araucarias milenarias y regalaron otra vez un espectáculo inolvidable.

«Los turistas no lo podían creer, se fueron todos a jugar con la nieve»

Apenas llegó a su puesto en la recepción del Hotel Lago Caviahue, Valentina notó la euforia de los turistas. La semana pasada, con varios días de sol cálido Después de varios días con linda temperatura en como para caminar en los senderos con una remera, todo cambió.

Una de las viajeras, que tenía previsto irse tempranito para continuar el viaje, disfrutaba de la nieve mientras calentaba el motor de su camioneta y demoraba la partida: no quería irse con esa maravilla frente a sus ojos.

Le contó que se había levantado apenas sintió el encantador sonido de los impactos de los primeros copos, a eso de las cuatro de la madrugada. Y que desde entonces no pudo dejar de mirar, de fotografiar, de filmar. Con las primeras luces, salió a recorrer. Volvió con una alegría de aquellas.

Una turista y toda su alegría hoy a la mañana disfrutando de la nieve en Caviahue. Foto: Valentina Sepúlveda.

El pronóstico indica que seguirá nevando

Otros afortunados que estaban este lunes en la aldea de montaña también salieron a las calles a vivir la sensación de caminar mientras nevaba. «Por suerte no había viento», dice Valentina, que pensaba qué harían todos esos turistas si les tocaran una de esas nevadas que acumulan dos metros de nieve en Caviahue.

De momento hay unos siete centímetros, calcula Valentina, que es toda una baqueana en el asunto con tanta experiencia. Como siempre, examinó en detalle el pronóstico. Hoy seguirá nevando, mañana no, el miércoles y el jueves más nieve y más acumulación.

«Amo la nieve. Y los turistas también: andan todos afuera contentos«, dice Valentina. La espera un día de trabajo de cara al lago en este paraíso de la Patagonia que eligió para vivir.

Cómo llegar a Caviahue

¿Cónocés Caviahue? Está a 360 km de Neuquén Capital, todo por asfalto y ya el último tramo del camino anuncia que algo distinto te espera cuando vas en invierno por la ruta 26 que atraviesa el Cajón de Hualcupen, con la nieve acumulada a los costados cuando pasa la máquina después de las nevadas y los puestos de los crianceros emergen en el manto blanco.

Tras esos 17 km, ya cerca de la aldea de montaña, hay una recta que conduce a un lago azul profundo, a la izquierda ves la primera línea de cabañas y hosterías de frente al agua que espeja las cumbres nevadas cuando no sopla el viento, el innombrable que los pioneros no quieren convocar.

Y detrás, una mole blanca que tiene una laguna en el cráter y una fumarola que se recorta sobre el cielo celeste y puro de la Patagonia cuando está despejado y que recuerda que la vida allí transcurre al pie de un volcán activo, el Copahue.