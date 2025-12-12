Un balneario renovado para disfrutar: Centenario inaugura su temporada de verano

Centenario inauguró la temporada de verano. Desde el 9 de diciembre empezó a funcionar el servicio de guardavidas en el Balneario Municipal “Pancho Torres” que incluye enfermería y patrullaje policial.

«Teníamos cortada el agua por la construcción de un puente en la calle 7, estábamos esperando que nos liberen el agua y sucedió. Se estuvo haciendo mantenimiento, se mejoraron las orillas, se hizo también más de profundidad para que el agua corra y que la gente tenga un balneario para poder ir a refrescarse», contó a Diario RÍO NEGRO Florencia Bustos, subsecretaria de Deportes de Centenario.

También aseguró que se hicieron mejoras en la cancha de arena, se han podando árboles y se están haciendo refacciones en los baños. «La verdad es que hoy en día tenemos el paseo divino. Apelamos mucho a la solidaridad de los vecinos y a que cuiden este espacio porque es de ellos», sumó la funcionaria.

Empezó a funcionar el servicio de guardavidas en el Balneario Municipal “Pancho Torres”. Foto: Gentileza.

La temporada 2025-2026 tendrá duración hasta el 31 de marzo de 2026. Contará con un operativo de seguridad de 7 guardavidas, incluido enfermería, que prestarán servicios a lo largo del Balneario Municipal, en el horario de 14 a 20 hs. Hay dos puestos señalados de guardavidas, uno sobre el brazo principal del río y el otro sobre la isla. Y también está la posibilidad de armar un tercer destacamento según la demanda de vecinos que asistan al balneario.

El Paseo Costero cuenta con servicios como estacionamiento, parrillas, baños, iluminación, juegos infantiles, un circuito de ejercicio y cestos de basura. Bustos apeló a la solidaridad de los vecinos y remarcó la importancia de la colaboración no solo en la higiene sino también en la responsabilidad de cuidar los espacios comunes.

El balneario de Centenario cuenta con parrillas. Foto: Gentileza.

El Balneario tendrá actividades de todo tipo. Comenzarán el 5 de enero y se extenderán durante toda la temporada. Habrá talleres de flexibilidad, de arte y torneos de beach (de tejo, tejito, vóley, newcom) en los que pueden participar todos los vecinos.

El 15 de diciembre comenzarán las inscripciones que se desarrollarán en toda la ciudad durante el verano. Algunas serán al aire libre y otras en gimnasios. La Municipalidad anunciará todas las actividades y maneras de inscribirse en redes sociales: https://www.facebook.com/Centenario.deporte