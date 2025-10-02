Ofertas en vuelos de Aerolíneas Argentinas: cómo obtener hasta un 20% de descuento

La temporada de verano está a nada de comenzar y desde Aerolíneas Argentinas anunció descuentos imperdibles para vuelos. Se trata de un beneficio que permite acceder a un 20% off en viajes dentro del país, sin fecha de restricción. Te contamos acá los detalles.

El descuento del 20% de Aerolíneas Argentinas esta disponible en la web oficial, la aplicación de la aerolínea bandera y en agencias de viajes y turismo. Según detallaron, se aplicará el beneficio a las tarifas vigentes al comprar.

Esta promoción inició el 29 de septiembre y estará disponible hasta el domingo 5 de octubre, y ofrece hasta seis cuotas sin interés.

Uno a uno, los beneficios por bancos y billeteras virtuales para acceder a los descuentos en Aerolíneas Argentinas

En detalles, Aerolíneas Argentinas anunció las siguientes promociones para entidades bancarias:

BBVA: 3 y 6 cuotas

3 y 6 cuotas Galicia: 3 y 6 cuotas

3 y 6 cuotas Macro: 3 y 6 cuotas (Visa y Mastercard, Amex ya estaba)

3 y 6 cuotas (Visa y Mastercard, Amex ya estaba) Santander: 3 y 6 cuotas

En tanto, hasta el 31 de octubre la financiación disponible es la siguiente: