Ofertas en vuelos de Aerolíneas Argentinas: cómo obtener hasta un 20% de descuento
Conocé los detalles de la promoción que compartió la aerolínea bandera para los primeros días de octubre.
La temporada de verano está a nada de comenzar y desde Aerolíneas Argentinas anunció descuentos imperdibles para vuelos. Se trata de un beneficio que permite acceder a un 20% off en viajes dentro del país, sin fecha de restricción. Te contamos acá los detalles.
El descuento del 20% de Aerolíneas Argentinas esta disponible en la web oficial, la aplicación de la aerolínea bandera y en agencias de viajes y turismo. Según detallaron, se aplicará el beneficio a las tarifas vigentes al comprar.
Esta promoción inició el 29 de septiembre y estará disponible hasta el domingo 5 de octubre, y ofrece hasta seis cuotas sin interés.
Uno a uno, los beneficios por bancos y billeteras virtuales para acceder a los descuentos en Aerolíneas Argentinas
En detalles, Aerolíneas Argentinas anunció las siguientes promociones para entidades bancarias:
- BBVA: 3 y 6 cuotas
- Galicia: 3 y 6 cuotas
- Macro: 3 y 6 cuotas (Visa y Mastercard, Amex ya estaba)
- Santander: 3 y 6 cuotas
En tanto, hasta el 31 de octubre la financiación disponible es la siguiente:
- 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés: YOY, BanCo (Banco de Corrientes)
- Solo 6 cuotas: Naranja X
- 3 y 6 cuotas sin interés: BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta)
- 3 cuotas sin interés: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes).
