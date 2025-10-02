ESCUCHÁ RN RADIO
Ofertas en vuelos de Aerolíneas Argentinas: cómo obtener hasta un 20% de descuento

Conocé los detalles de la promoción que compartió la aerolínea bandera para los primeros días de octubre.

Redacción

Por Redacción

Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas.

La temporada de verano está a nada de comenzar y desde Aerolíneas Argentinas anunció descuentos imperdibles para vuelos. Se trata de un beneficio que permite acceder a un 20% off en viajes dentro del país, sin fecha de restricción. Te contamos acá los detalles.

El descuento del 20% de Aerolíneas Argentinas esta disponible en la web oficial, la aplicación de la aerolínea bandera y en agencias de viajes y turismo. Según detallaron, se aplicará el beneficio a las tarifas vigentes al comprar.

Esta promoción inició el 29 de septiembre y estará disponible hasta el domingo 5 de octubre, y ofrece hasta seis cuotas sin interés.

Uno a uno, los beneficios por bancos y billeteras virtuales para acceder a los descuentos en Aerolíneas Argentinas

En detalles, Aerolíneas Argentinas anunció las siguientes promociones para entidades bancarias:

  • BBVA: 3 y 6 cuotas
  • Galicia: 3 y 6 cuotas
  • Macro: 3 y 6 cuotas (Visa y Mastercard, Amex ya estaba)
  • Santander: 3 y 6 cuotas

En tanto, hasta el 31 de octubre la financiación disponible es la siguiente:

  • 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés: YOY, BanCo (Banco de Corrientes)
  • Solo 6 cuotas: Naranja X
  • 3 y 6 cuotas sin interés: BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta)
  • 3 cuotas sin interés: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes).

Temas

Aerolíneas Argentinas

Bancos

Cuotas

descuentos

Vuelos

