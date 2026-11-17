Los resorts de Iberostar en Riviera Maya combinan playas del Caribe, piscinas y propuestas recreativas para toda la familia.

Planificar unas vacaciones en el Caribe con anticipación puede tener premio. Con la llegada del Black Friday, Iberostar Beachfront Resorts lanzó descuentos de hasta el 60% en hoteles seleccionados de sus líneas Iberostar Selection e Iberostar Waves, con propuestas en México y República Dominicana.

La campaña contempla estadías desde el 17 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2028. Un período amplio que permite organizar desde una escapada para los próximos meses hasta unas vacaciones familiares con bastante anticipación.

La promoción tendrá tres etapas: un acceso anticipado del 17 al 22 de noviembre, la campaña principal de Black Friday del 23 al 29 y una última oportunidad durante los Cyber Days, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Cuatro hoteles para descubrir el Caribe

Entre las alternativas incluidas en la propuesta aparecen resorts frente al mar, con servicios all inclusive, actividades recreativas y diferentes opciones gastronómicas.

Es una alternativa para viajar en familia. El resort cinco estrellas cuenta con piscinas, río lento y parque acuático con toboganes, además de Star Camp, el programa infantil con actividades organizadas por edades.

La gastronomía es otro de sus atractivos: dispone de siete restaurantes con especialidades mexicanas, italianas, japonesas y carnes a la parrilla. También ofrece actividades deportivas y espacios de entretenimiento para distintas edades.

Los hoteles Iberostar Waves Tucán y Quetzal, en Playa del Carmen, reabrirán en diciembre de 2026 después de una renovación integral.

Dos hoteles que se preparan para una nueva etapa. Ambos atraviesan una renovación integral que incluye habitaciones reformadas, nuevas categorías con acceso directo a la piscina, espacios gastronómicos actualizados y propuestas de entretenimiento.

Entre las incorporaciones habrá toboganes, juegos acuáticos infantiles, espacios para comidas informales y bares con vistas a la piscina y al mar. La reapertura está prevista para diciembre de 2026.

Iberostar Selection Coral Bávaro, en Punta Cana

Ubicado frente a Playa Bávaro, en República Dominicana, propone una experiencia orientada al descanso, con sectores exclusivos de playa y piscina, camas balinesas y servicio de conserjería.

La oferta gastronómica incluye restaurantes de cocina internacional, pescados y mariscos, además de alternativas japonesas y mexicanas dentro del complejo. Para quienes prefieren combinar descanso y actividades, hay kayak, snorkel, windsurf, espectáculos nocturnos y música en vivo.

El hotel también cuenta con gimnasio y SPA Sensations, con tratamientos de bienestar y relajación.

Cuándo aprovechar los descuentos de Iberostar

Las promociones permiten planificar estadías en los hoteles participantes hasta el 31 de octubre de 2028.

La campaña tendrá tres momentos para acceder a las promociones:

Acceso anticipado: del 17 al 22 de noviembre de 2026, en el sitio oficial de Iberostar.

del 17 al 22 de noviembre de 2026, en el sitio oficial de Iberostar. Black Friday: del 23 al 29 de noviembre.

del 23 al 29 de noviembre. Cyber Days: del 30 de noviembre al 1 de diciembre.

Los descuentos de hasta el 60% corresponden a hoteles seleccionados y están sujetos a disponibilidad, fechas de viaje y condiciones particulares de cada establecimiento.

La posibilidad de reservar hasta octubre de 2028 amplía las opciones para quienes prefieren anticipar la organización de sus vacaciones y elegir con tiempo entre las distintas propuestas del Caribe.

Más información y reservas: Iberostar Black Friday