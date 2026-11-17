Black Friday en el Caribe: descuentos de hasta el 60% para viajar hasta 2028
La cadena hotelera lanzó promociones en establecimientos seleccionados de México y República Dominicana. La campaña incluye tres etapas de descuentos y permite reservar estadías hasta octubre de 2028.
Planificar unas vacaciones en el Caribe con anticipación puede tener premio. Con la llegada del Black Friday, Iberostar Beachfront Resorts lanzó descuentos de hasta el 60% en hoteles seleccionados de sus líneas Iberostar Selection e Iberostar Waves, con propuestas en México y República Dominicana.
La campaña contempla estadías desde el 17 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2028. Un período amplio que permite organizar desde una escapada para los próximos meses hasta unas vacaciones familiares con bastante anticipación.
La promoción tendrá tres etapas: un acceso anticipado del 17 al 22 de noviembre, la campaña principal de Black Friday del 23 al 29 y una última oportunidad durante los Cyber Days, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
Cuatro hoteles para descubrir el Caribe
Entre las alternativas incluidas en la propuesta aparecen resorts frente al mar, con servicios all inclusive, actividades recreativas y diferentes opciones gastronómicas.
Es una alternativa para viajar en familia. El resort cinco estrellas cuenta con piscinas, río lento y parque acuático con toboganes, además de Star Camp, el programa infantil con actividades organizadas por edades.
La gastronomía es otro de sus atractivos: dispone de siete restaurantes con especialidades mexicanas, italianas, japonesas y carnes a la parrilla. También ofrece actividades deportivas y espacios de entretenimiento para distintas edades.
Dos hoteles que se preparan para una nueva etapa. Ambos atraviesan una renovación integral que incluye habitaciones reformadas, nuevas categorías con acceso directo a la piscina, espacios gastronómicos actualizados y propuestas de entretenimiento.
Entre las incorporaciones habrá toboganes, juegos acuáticos infantiles, espacios para comidas informales y bares con vistas a la piscina y al mar. La reapertura está prevista para diciembre de 2026.
Iberostar Selection Coral Bávaro, en Punta Cana
Ubicado frente a Playa Bávaro, en República Dominicana, propone una experiencia orientada al descanso, con sectores exclusivos de playa y piscina, camas balinesas y servicio de conserjería.
La oferta gastronómica incluye restaurantes de cocina internacional, pescados y mariscos, además de alternativas japonesas y mexicanas dentro del complejo. Para quienes prefieren combinar descanso y actividades, hay kayak, snorkel, windsurf, espectáculos nocturnos y música en vivo.
El hotel también cuenta con gimnasio y SPA Sensations, con tratamientos de bienestar y relajación.
Cuándo aprovechar los descuentos de Iberostar
La campaña tendrá tres momentos para acceder a las promociones:
- Acceso anticipado: del 17 al 22 de noviembre de 2026, en el sitio oficial de Iberostar.
- Black Friday: del 23 al 29 de noviembre.
- Cyber Days: del 30 de noviembre al 1 de diciembre.
Los descuentos de hasta el 60% corresponden a hoteles seleccionados y están sujetos a disponibilidad, fechas de viaje y condiciones particulares de cada establecimiento.
La posibilidad de reservar hasta octubre de 2028 amplía las opciones para quienes prefieren anticipar la organización de sus vacaciones y elegir con tiempo entre las distintas propuestas del Caribe.
Más información y reservas: Iberostar Black Friday
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