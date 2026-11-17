El papa León XIV se refirió este martes a sus encuentros con el presidente Javier Milei y abordó la compleja situación socioeconómica que atraviesa el país. Durante la conferencia de prensa brindada en el avión papal rumbo a Roma, el Sumo Pontífice pidió priorizar el bien común y moderar la confrontación verbal en la esfera pública.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica mantuvo un intercambio abierto con los ochenta periodistas que lo acompañaron en su gira regional. A diez mil pies de altura, el papa combinó reflexiones sobre su estado de salud con mensajes directos hacia el escenario político de la Argentina.

El medio Infobae mencionó que al ser consultado sobre el vínculo entre la administración libertaria y el Vaticano, papa León XIV reconoció que existen diferencias ideológicas evidentes. No obstante, destacó que tanto él como su predecesor, Francisco, mantuvieron canales de diálogo constructivos con el mandatario argentino.

En esa línea, el obispo de Roma recordó que dialogó con Milei sobre la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Según detalló, el jefe de Estado mostró apertura a escuchar estas advertencias humanitarias durante sus reuniones previas en la Santa Sede.

El papa León XIV se despidió de Argentina y Javier Milei retomó su agenda

El papa también vinculó esta visión con su primera encíclica, titulada Magnífica Humanidad, que aborda los desafíos éticos de la inteligencia artificial. A diferencia de la postura liberal del Gobierno, el pontífice insistió en la conveniencia de regular estas nuevas herramientas tecnológicas para evitar desigualdades profundas.

El pedido del papa León XIV a la concordia social y política

Más allá del plano económico, el eje central de las declaraciones papales giró en torno al clima de hostilidad que impera en la discusión nacional. El papa León XIV advirtió sobre los peligros de la polarización extrema y el impacto negativo que genera en el tejido social.

El líder religioso hizo hincapié en la urgencia de «cambiar el chip» cultural para erradicar las agresiones verbales sistemáticas. Sostuvo que, si bien el debate democrático contempla matices ideológicos, la escalada de insultos daña incluso la convivencia al interior de las familias.

El papa León XIV con los colores de la Virgen de Luján.

(Foto: Clarín Fotografía)

Ante los enviados especiales de los medios locales, el papa evitó respaldar a facciones partidarias específicas, pero fijó una postura intransigente contra la violencia discursiva. Reafirmó que el mensaje cristiano prioriza la construcción de puentes por encima de cualquier faccionalismo político.

Hacia el tramo final del intercambio, la conversación se centró en los indicadores de pobreza y el retroceso de la clase media argentina. El pontífice analizó las consecuencias de las medidas de ajuste implementadas desde el inicio de la gestión actual.

las claves económicas y el rol del Estado

Para paliar la crisis, León XIV recomendó fomentar el fortalecimiento de las pequeñas empresas y garantizar una redistribución más equitativa de la riqueza. Argumentó que el respaldo al sector pyme resulta fundamental para dinamizar el empleo genuino en todo el territorio nacional.

El papa concluyó que la reconstrucción del país requiere un compromiso conjunto entre la ciudadanía y la clase dirigente. Subrayó que la cooperación internacional y la sensibilidad social son herramientas indispensables para superar las dificultades estructurales vigentes.