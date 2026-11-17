El debate se desarrolla en el Foro Penal de Cipolletti y prevé la declaración de alrededor de treinta personas.

El juicio por jurados por el homicidio de Diego David Fasce comenzó este martes en Cipolletti, con una fuerte acusación de la Fiscalía contra el hombre imputado por el crimen ocurrido en junio de 2025 en Cinco Saltos. Según la teoría del caso que buscará demostrar el Ministerio Público Fiscal, el acusado le disparó al menos ocho veces a la víctima, por la espalda, y la ejecutó frente a una escuela primaria, durante el horario de salida de los estudiantes.

El debate se desarrolla en la sala 6 del Foro Penal de Cipolletti y está a cargo del juez Marcelo Gómez. La primera audiencia comenzó con las instrucciones que el magistrado impartió al jurado popular sobre su intervención y las pautas que deberá considerar para resolver la responsabilidad penal del acusado. Después se realizaron los alegatos de apertura de las partes.

La Fiscalía describió una secuencia de al menos ocho disparos

El fiscal jefe Gustavo Herrera sostuvo que durante el juicio presentará pruebas para acreditar que el imputado asesinó a Fasce, de 37 años, frente a la escuela primaria N° 63 de Cinco Saltos. El ataque habría ocurrido cuando las familias se acercaban al establecimiento para retirar a sus hijos.

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal reconstruyó la secuencia del ataque y aseguró que la víctima caminaba hacia su vehículo cuando fue sorprendida. “Mientras Fasce caminaba hacia su vehículo, desprevenido, el acusado le efectuó al menos ocho disparos. Cuatro disparos le impactaron en la zona de la espalda y uno en la cabeza”, relató.

Herrera agregó que, después de esos primeros impactos, Fasce quedó aturdido y permaneció de pie. En ese momento, según la acusación, el imputado se acercó, lo apuntó con una pistola y volvió a disparar. También indicó que otros proyectiles que no alcanzaron a la víctima impactaron en vehículos pertenecientes a madres que habían concurrido a buscar a sus hijos.

La Fiscalía encuadró el hecho como homicidio con alevosía agravado por el uso de arma, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra, en calidad de autor.

La querella habló de una víctima que no pudo defenderse

El abogado querellante Fabián Flores, quien representa a la familia de Fasce, centró su exposición en la indefensión de la víctima. Tituló su alegato “Los muertos no se defienden” y sostuvo que el ataque se produjo después de una discusión vinculada con un teléfono celular.

“Después de haber discutido por un celular, de manera cobarde, el acusado lo ejecuta. Accionó su arma y le dispara en la espalda y luego en la cabeza. Cuando Fasce cae al piso, retira el teléfono y se va. Todo quedó registrado”, afirmó.

El representante de la familia también cuestionó el riesgo al que fueron expuestas las personas que estaban en las inmediaciones del establecimiento educativo. Según planteó, el accionar del acusado evidenció un desprecio por la vida de Fasce y por la de las familias que se encontraban en el lugar durante el horario de salida escolar.

La defensa planteó que falta conocer el contexto previo

Por su parte, los abogados defensores Michel Rischman y Francisco Jara presentaron una versión diferente de los acontecimientos. Señalaron que su asistido era peón rural, que no tenía antecedentes penales y que tampoco registraba conflictos previos.

Los letrados cuestionaron que la acusación se concentre en el desenlace del episodio sin reconstruir lo que ocurrió antes. “Se está mostrando el final de la película, pero resta saber qué fue lo que pasó antes”, plantearon durante el alegato de apertura.

En ese sentido, introdujeron como parte de su teoría del caso una situación de violencia de género que, según dijeron, involucraba a una familiar del imputado y a la persona que murió. Sostuvieron que se trataba de un conflicto de aproximadamente diez años, que se había intensificado con el tiempo y que tuvo un nuevo incremento después de que la mujer decidiera separarse en marzo de 2025.

La defensa anticipó que al finalizar el debate solicitará al jurado que no declare responsable penalmente a su asistido y que presentará alternativas para resolver el caso.

Cámaras de seguridad y pericias, entre las pruebas centrales

El juicio continuará hasta el viernes y contará con una treintena de testigos. Está prevista la declaración de allegados a la víctima, efectivos policiales que intervinieron en el caso, peritos forenses y especialistas en balística e informática.

Entre los elementos probatorios que se incorporarán durante las audiencias se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela primaria N° 63 y registros de teléfonos celulares particulares. También se expondrán las conclusiones de la autopsia y distintos informes criminalísticos.

Esos elementos formarán parte de la prueba que deberán evaluar los integrantes del jurado popular antes de emitir un veredicto sobre la responsabilidad penal del acusado.