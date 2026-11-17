Deportivo Roca y Atlético Regina se enfrentarán en la final de desempate del Clausura de la Liga Confluencia. En la reunión de dirigentes de ayer se definió la sede neutral, el día y el horario.

El partido por el título se jugará en la cancha de Unión de Allen el próximo lunes 23 de noviembre a las 16 horas. Se pensó en esa fecha ya que es feriado.

La sede ya estaba acordada pero en principio se iba a jugar este miércoles 18/11. La eliminación de Regina en el Regional Amateur permitió que se pueda jugar en el fin de semana largo.

El Naranja y al Albo tuvieron el mismo verdugo en el torneo federal. Los dos perdieron por penales contra Jorge Newbery de Carmen de Patagones.

Ya sin ese objetivo, ambos pondrán todas sus fichas en el título de Liga. Para Atlético la motivación es especial ya que puede ser tricampeón.

En el caso del Depo, buscará volver a ser campeón después de tres años. Su última conquista fue en el Apertura 2023, por penales ante Cipolletti. Los ganadores posteriores fueron Círculo Italiano, La Amistad (2) y Regina (2).

Roca tendrá dos bajas sensibles por expulsiones: Luciano Roberti y Carlos López. Los dos vieron la roja en el triunfo contra Cimac que tuvo un polémico arbitraje.

El partido desempate se da después de que los dos equipos terminen el Clausura con 29 puntos. Sus campañas fueron idénticas en resultados con 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.