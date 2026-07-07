Buenos Aires se reinventa para las vacaciones de Invierno: cuánto sale ir desde la Patagonia

Para disfrutar del Río de la Plata en Buenos Aires, puedes optar por paseos náuticos desde Puerto Madero o recorrer los extensos espacios verdes de la Costanera Sur y Costanera Norte. Foto: Turismo Buenos Aires.

Hay ciudades que se recorren siguiendo un mapa. Buenos Aires, en cambio, se deja descubrir siguiendo los sonidos. El murmullo de la avenida Corrientes cuando cae la tarde, la música que se escapa de un teatro, los aplausos detrás de un telón, el grito de gol que rebota en una pantalla gigante o la risa de un chico que acaba de encontrarse con su personaje favorito. Durante las vacaciones de invierno, capital vuelve a transformarse en un enorme escenario donde cada barrio propone una historia distinta y donde el desafío no es encontrar qué hacer, sino elegir por dónde empezar.

El invierno suele invitar a bajar el ritmo. Buenos Aires hace lo contrario. Multiplica la agenda cultural, abre museos, parques, ferias y espacios públicos, y convierte el receso escolar en uno de los momentos de mayor movimiento turístico del año. Familias de todo el país llegan con un itinerario marcado por los clásicos, pero también con la certeza de que siempre habrá algo nuevo.

“Esta temporada es una invitación a hacer un recreo de la rutina y volver a encontrarnos con esos momentos que más disfrutamos en familia. Buenos Aires tiene la capacidad de sorprender en cada visita: siempre hay un rincón por descubrir, una experiencia nueva para vivir o una actividad distinta para compartir”, resume Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Subir al Mirador del Obelisco.

Este año, además, el invierno llega atravesado por otra pasión argentina. Mientras las familias recorren plazas, museos y teatros, el Mundial de Fútbol también tendrá su lugar en la agenda. Los últimos partidos del torneo podrán seguirse en distintos espacios especialmente preparados para compartir la emoción colectiva. El principal será el Buenos Aires Fan Fest, instalado en Plaza Seeber, donde hasta el 19 de julio habrá pantallas gigantes, propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para todas las edades.

Pero, como sucede cada invierno, la avenida Corrientes vuelve a convertirse en el corazón de la temporada. Apenas cae la noche, las marquesinas iluminan las veredas y miles de personas caminan buscando el nombre de esa obra que hace semanas prometieron ver.

La cartelera reúne algunos de los espectáculos más esperados del año. Disney on Ice vuelve al Movistar Arena con un show que reúne a los personajes de Frozen, Encanto y, por primera vez, a Stitch sobre la pista de hielo. Annie, en el Teatro Ópera, recupera uno de los musicales más queridos de Broadway, mientras que Anastasia, en el Teatro Astral, propone un viaje entre la Rusia imperial y París a través de una historia de romance.

Disney on Ice vuelve al Movistar Arena.

A pocas cuadras, el Gran Rex abre las puertas de la fábrica más famosa de la literatura infantil con Charly y la fábrica de chocolate, una producción que transforma el clásico de Roald Dahl en un gran espectáculo musical. Y el Teatro Colón vuelve a demostrar que la ópera también puede ser un juego con Colón para niños, un ciclo que acerca a los más chicos al universo lírico mediante cuentos y música en vivo.

Más allá de los teatros, la ciudad también invita a caminarla. En el Centro de Convenciones de Buenos Aires regresa la tradicional Feria del Libro Infantil, con narraciones, talleres, espectáculos y encuentros con autores. Muy cerca, el Jardín Botánico cambia por completo cuando cae el sol para recibir Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva inspirada en Alicia en el País de las Maravillas que transforma senderos y árboles en escenarios fantásticos.

Quienes prefieran aprender jugando encontrarán otra parada obligada en el Museo Participativo de Ciencias, donde la física, la percepción y la tecnología se convierten en desafíos interactivos para chicos y grandes. Y entre el 9 y el 12 de julio, Caminos y Sabores volverá a reunir en Buenos Aires a productores de todo el país, con degustaciones, cocina regional y actividades.

También habrá propuestas para quienes simplemente quieran dejarse llevar. El programa Invierno en la ciudad más linda del mundo distribuirá actividades culturales, musicales y gastronómicas en distintos barrios, mientras que Afters BA24, con una edición especial por la Noche del Amigo, volverá a convertir plazas y espacios urbanos en puntos de encuentro donde la música y la gastronomía serán protagonistas.

Buenos Aires conserva esa rara capacidad de hacer que cada visita parezca distinta. Cambian las obras, las ferias, los espectáculos y los escenarios. Lo que permanece es esa sensación de que siempre hay una puerta por abrir, un barrio por descubrir o una historia esperando detrás de un telón. En vacaciones de invierno, la ciudad no solo invita a salir. Invita, sobre todo, a volver a jugar.

Los clásicos imperdibles

Y siempre están los clásicos, esos que parecen inagotables. Subir al Mirador del Obelisco para contemplar Buenos Aires desde lo más alto del monumento más emblemático de la ciudad; navegar desde Puerto Madero hasta La Boca en catamarán mientras el perfil urbano cambia lentamente sobre el río; caminar por Caminito entre conventillos de chapa pintados de colores; perderse en alguna de las casi 380 librerías porteñas; descubrir un museo nuevo o simplemente sentarse en un café de esquina para mirar pasar la ciudad.

Porque Buenos Aires también se cuenta a través de sus números. Más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol forman parte de una oferta que la consolidó como uno de los grandes destinos culturales de América Latina y que recientemente le valió la designación como Capital Mundial del Deporte 2027.

Cómo llegar, dónde dormir

Aéreos: $91.000 más impuestos sale un vuelo en Jetsmart para el 13 de Julio desde Neuquén a Buenos Aires.

$52.071 sale un departamento a 4 cuadras del Movistar Arena con pileta.