Camping Festival en Bariloche: Conociendo Rusia, Juana Molina, Bándalos Chinos y más, frente al lago

Camping Festival se realiza en Cirse Club del Lago, un espacio abierto a orillas del Nahuel Huapi que potencia la experiencia musical con paisaje patagónico.

El verano en Bariloche suma un nuevo ritual nocturno: música en vivo, atardeceres largos y un escenario natural que lo ordena todo. Camping Festival confirma su cuarta edición en la ciudad y desembarca durante enero y febrero en Cirse Club del Lago, un predio íntimo y abierto, con el Nahuel Huapi como telón de fondo y las montañas cerrando el paisaje.

Las fechas ya están marcadas en el calendario: 24 de enero, 31 de enero y 8 de febrero. En cada jornada, Camping propone seis horas de música, DJs acompañando la transición del día a la noche, propuesta gastronómica y una puesta narrativa y audiovisual que invita a quedarse, a escuchar y a mirar. No es solo un recital: es una experiencia pensada para habitar el lugar.

El recorrido artístico combina nombres consagrados y proyectos emergentes, con una curaduría que dialoga con el entorno. Conociendo Rusia abrirá el ciclo desde la canción y la voz inconfundible de Mateo Sujatovich; Juana Molina aportará su universo experimental y su búsqueda sonora constante; y el cierre quedará en manos de Bándalos Chinos, una de las bandas que mejor reinterpretó el pop argentino desde una sensibilidad contemporánea. Completan la grilla Juana Aguirre, La Valenti, Los Besos, Nunca Fui a un Parque de Diversiones, Lara91K y Utah.

La propuesta combina música en vivo, DJs, gastronomía y una puesta audiovisual inmersiva pensada para acompañar el atardecer y la noche.

Un proyecto que creció con la ciudad

Con más de diez años de historia, Camping se consolidó como un semillero artístico en diálogo permanente con Buenos Aires. Nació como un bar pionero en la terraza del Buenos Aires Design, en Recoleta, donde las noches de luna llena reunían a artistas emergentes. Luego se transformó en venue al aire libre en los jardines del MARQ, en Retiro, y se volvió un espacio de culto para la música en vivo.

Por su escenario pasaron figuras que más tarde marcarían la escena nacional: Ca7riel y Paco Amoroso, Zoe Gotusso, Santiago Motorizado, Marilina Bertoldi, El Zar, entre muchos otros. Hoy, ese espíritu se expande: Camping ya no es solo un evento, sino una propuesta narrativa y audiovisual que entiende a la ciudad —y al paisaje— como parte central de la experiencia.

Tras una edición multitudinaria en el Planetario de Buenos Aires, el festival recorre más de 1.500 kilómetros hacia el sur para reencontrarse con Bariloche, en una versión renovada que apuesta al encuentro, la escucha y el disfrute al aire libre.

La curaduría del festival cruza pop, electrónica y música urbana, con artistas consagrados y nuevas voces de la escena nacional y regional.

Fechas y artistas

Sábado 24 de enero (Día 1)

Conociendo Rusia – Juana Aguirre – La Valenti

La apertura reúne elegancia pop, canciones sensibles y nuevas improntas sonoras. La Valenti, artista neuquina, suma una impronta local a una noche que cruza tradición y presente.

Conociendo Rusia – Juana Aguirre – La Valenti La apertura reúne elegancia pop, canciones sensibles y nuevas improntas sonoras. La Valenti, artista neuquina, suma una impronta local a una noche que cruza tradición y presente. Sábado 31 de enero (Día 2)

Juana Molina – Los Besos – Nunca Fui a un Parque de Diversiones

Una fecha singular: Juana Molina, referente internacional de la experimentación, comparte escenario con Los Besos —en su primera presentación en Bariloche— y con el dúo local Nunca Fui a un Parque de Diversiones, que aporta psicodelia y baile desde una identidad patagónica.

Juana Molina – Los Besos – Nunca Fui a un Parque de Diversiones Una fecha singular: Juana Molina, referente internacional de la experimentación, comparte escenario con Los Besos —en su primera presentación en Bariloche— y con el dúo local Nunca Fui a un Parque de Diversiones, que aporta psicodelia y baile desde una identidad patagónica. Domingo 8 de febrero (Día 3)

Bándalos Chinos – Lara91K – Utah

El cierre será una celebración. Pop contemporáneo, R&B, electrónica y rock con pulso rave para despedir el festival frente al lago.

La curaduría del festival cruza pop, electrónica y música urbana, con artistas consagrados y nuevas voces de la escena nacional y regional.

Entradas

A la venta a través de Feverup.com

Día 1 / Día 2 / Día 3

Más información

campingcamping.onuniverse.com

Instagram: @camping_ba | @camping_bariloche