Cariló y Costa Esmeralda: cuánto cuesta veranear en los destinos más codiciados de la Costa

Playa de Cariló, vista desde el bosque. Los alojamientos frente al mar son los más buscados: en enero las semanas rondan los $4,3 millones.

En la Costa Atlántica hay semáforos encendidos antes de tiempo. En Cariló y Costa Esmeralda, los dos polos premium del verano argentino, las consultas empezaron a moverse con un dinamismo que no se veía desde antes de la pandemia. Las inmobiliarias coinciden, hay señales de recuperación y un turista dispuesto a volver, aunque sin perder de vista el bolsillo.

Después de un verano 2025 moderado en ocupación y expectativas, este 2026 muestra otra energía, más reservas anticipadas, precios que se ajustaron menos que la inflación y propuestas que se profesionalizaron para retener al veraneante más exigente.

Cariló juega en otra liga dentro del corredor Pinamar, Valeria del Mar. El visitante que elige este destino suele repetir año tras año, en departamentos amplios o aparts con servicios, a pocos metros del mar. Y el mercado lo sabe: los alojamientos con vista al mar son los primeros en agotarse.

Para quienes buscan frente costero y comodidad, estas son tarifas actuales en enero 2026:

Frente al mar, 110 m² (baja, con salida a playa): $4.300.000 – $4.400.000 por semana

Vista al mar, 112 m²: $4.500.000 – $4.600.000 por semana

En febrero, el alivio llega con una baja del 25% al 30% según la semana. Para Navidad, el valor se ubica un poco por debajo del pico de enero.

Centro comercial de Cariló. Entre cafés, galerías y paseo entre pinos: el destino premium que mantiene fiel a su público.

Las casas con jardín o piscina, ideales para una familia tipo o dos parejas con chicos, se mantienen en USD 2.000 la quincena en enero. Los ajustes rondaron el 10% respecto al verano anterior, algo que en este contexto suena a moderación. “Si el clima acompaña, vamos a tener muy buena temporada”, confían inmobiliarios de la zona.

Costa Esmeralda: el refugio familiar que espera el despegue

A solo 10 kilómetros de Pinamar, Costa Esmeralda se consolidó como destino para grupos familiares grandes: casas de tres o cuatro habitaciones, mucha vida social al aire libre y actividades para todos, sin perder privacidad.

La demanda viene más lenta: la incertidumbre cambiaria y el clima inestable retrasaron decisiones, pero los operadores esperan que en diciembre la balanza se incline a favor. Las áreas Marítimo, Residencial I y Residencial II siguen en la cima de preferencias, con acceso más rápido al mar y servicios completos.

Casas con parque y pileta en Costa Esmeralda. Los grupos familiares grandes eligen compartir gastos: una casa para 8 personas desde USD 5.500 la quincena.

Precios de referencia en Costa Esmeralda, enero 2026 (casas para 8 personas, sin pileta)

Semana de Año Nuevo (27/12 al 2/1): USD 2.500

1° quincena de enero: USD 5.500

2° quincena de enero: USD 6.000

Quienes busquen pileta deberán sumar entre USD 800 y USD 1.200 según la casa y los amenities.

Tendencias que marcan la temporada

Familias que se agrupan para compartir gastos

Estadías cortas, de 7 a 10 noches en lugar de quincenas

Más reservas tempranas con descuentos del 10% al 15%

Cotización dolarizada, pero con aumentos moderados

Entre la brisa del bosque de Cariló y los médanos prolijos de Costa Esmeralda, el turista vuelve a mirar el mar con ganas. El descanso sigue siendo un derecho emocional y estos destinos lo saben: ajustan, se adaptan y esperan.