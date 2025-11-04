Vaca Muerta como un imán turístico: excursiones, vinos, historia y lagos cerca de la capital

Plaza Huincul y El Chocón y dinosaurios más grandes del mundo.

Con la llegada de la primavera, en Neuquén, los fines de semana ya no son días para quedarse quieto. Entre bodegas, museos donde reposan gigantes prehistóricos y mesas servidas frente a espejos de agua, la propuesta turística se diversificó en el último tiempo hasta convertirse en un pequeño fenómeno.

Detrás de ese mapa en expansión aparece el nombre de Clarisa Vermeulen , propietaria de Cautivar Patagonia, una agencia receptiva que desde 2010 diseña itinerarios para quienes llegan a la región en busca de algo distinto.

“Nos dedicamos principalmente a la ruta del vino entre Neuquén y Río Negro y a la ruta de los dinosaurios. En la provincia tenemos más de diez museos paleontológicos y de ciencias naturales”, detalla, consciente de que la amplitud de oferta sorprende incluso a los locales.

El crecimiento se apoya en una palabra clave: flexibilidad. Cada sábado y domingo emerge una programación distinta. Algunas veces las reservas llegan con anticipación; otras, la agencia arma propuestas según lo que piden visitantes recién llegados. “Algunos son de Neuquén, muchos vienen de afuera, y vamos armando propuestas creativas”, explica.

Escenarios rojizos con historia geológica y lagos.

Bodegas, chacras y té

Uno de los circuitos más demandados parte rumbo a Villa El Chocón para combinar bodegas del valle del Chañar. “A veces combimanos Proyecto Dino con bodegas para el que tiene poco tiempo y le damos máximo provecho en un mismo traslado. Ideal para el que tiene poco tiempo y quiere hacer dos excursiones en un día”, apunta Vermeulen.

Otras rutas llevan a olivares y chacras con degustaciones, catas guiadas y una casa de té donde los visitantes fotografían vajilla vintage como quien captura una puesta de sol. En esa mesa, los dulces regionales son pequeñas embajadas gastronómicas: dulce de membrillo, de manzanas, miel de monte, y panes calientes que van desaparecen de a poco, sin resistencia.

Museos gigantes

La paleontología tiene un imán especial. “Combinamos museos de Plaza Huincul y El Chocón para ver los dinosaurios más grandes del mundo. Generalmente lo piden extranjeros que vienen buscando principalmente dinosaurios”, cuenta Clarisa.

Allí, familias se fascinan frente a fémures más altos que cualquier adulto y esqueletos cuyas sombras parecen moverse cuando los niños corren. Es un turismo científico, pedagógico y visual, capaz de encender vocaciones y selfies en la misma proporción.

Gigantes del pasado: los museos paleontológicos sorprenden.

Glamping frente al agua

Otro punto fuerte aparece frente a la laguna del Dique Ballester, donde un polo gastronómico joven florece entre luces cálidas y sonido de copas brindando. “Vamos a los glamping que están frente a la laguna; se está desarrollando mucho allí”, señala. El concepto, glamour sin renunciar al camping, contagia: camas amplias, decks de madera, apacible vista al amanecer.

Es la Patagonia suave, posible sin botas ni cuatriciclos, ideal para escapadas románticas o para viajeros solitarios, o parejas, que quieren silencio sin renunciar al buen Wi-Fi.

Turismo sin pausa

Quien crea que esto “solo funciona en temporada” se equivoca. “No tenemos estacionalidad. Trabajamos bodegas todo el año, siempre es distinta la bodega. Y dinosaurios, todo el año también”, subraya Clarisa. La frase sorprende a colegas patagónicos, acostumbrados a la curva pronunciada de altas y bajas.

Los lagos que rodean Neuquén, Mari Menuco o Los Barreales, también pueden ser un lugar a visitar en días de calor.

Una ciudad que se reinventa: río, gastronomía, cultura y escapadas a minutos del centro.

La clave está en la multiplicidad: cuando la uva duerme, despierta el aceite de oliva; cuando los museos se pueblan de escuelas, los glamping reciben parejas; cuando los vuelos suben en precio hacia el sur, Neuquén seduce con ofertas accesibles.

Razones para elegir Neuquén

Cada vez son más los turistas que llegan a recorrer Neuquén capital y las motivaciones varían. “A veces nos eligen porque tenemos los vuelos más económicos; otras veces por curiosidad. Algunos quieren conocer Vaca Muerta, que también es una excursión que hacemos. Y otras veces, como punto para seguir a la cordillera”, enumera.

También hay un fenómeno interesante: turistas brasileños llegan enfocados, y con sed de buenos vinos. “Nos piden bodegas, muchas bodegas, para tomar mucho vino”, confiesa entre risas. La frontera lingüística se disuelve rápidamente cuando descorcha Malbec.

El interés turístico por Vaca Muerta crece y suma excursiones.

La historia de esta agencia local surgió como una idea de mostrar lo cercano y fue creciendo, en un camino largo. “Con la agencia empezamos en 2006-2007 como emisiva. En 2010 incorporamos el receptivo y, después de la pandemia, 100% receptivo”. El cambio coincidió con la revolución turística de cercanía: ese deseo de viajar poco, sentir mucho y coleccionar experiencias pequeñas.

Hoy, es parte visible de una tendencia mayor: la de quienes descubren que a pocos kilómetros de la ciudad hay vino, agua, historia, fósiles, pan casero, cielos violetas al atardecer y la brisa húmeda que pide otra foto. Y que cada fin de semana puede ser distinto.

Turismo de agencias en Neuquén