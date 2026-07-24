La nieve vuelve a caer y Cerro Catedral suma nuevos sectores esquiables para explorar la montaña

Las nuevas nevadas permiten ampliar el terreno esquiable y habilitar más medios de elevación en Cerro Catedral.

Mientras la nieve cae sobre las laderas de Cerro Catedral y tiñe de blanco la montaña, el invierno suma un nuevo capítulo en Bariloche. En este escenario, donde cada nevada transforma el paisaje y renueva las expectativas de los visitantes, el centro de esquí amplía el terreno habilitado con la apertura de nuevos medios de elevación, ofreciendo más recorridos, mejores vistas y nuevas experiencias para disfrutar de la temporada.

«La habilitación de las telesillas Séxtuple Express, Punta Nevada, Lynch y La Hoya permite a los esquiadores intermedios y avanzados acceder a nuevos sectores y recorridos, sumar kilómetros de nieve y disfrutar de una experiencia diferente a medida que ganan altura», informaron desde Catedral Alta Patagonia.

Durante estas vacaciones de invierno, Cerro Catedral recibe a visitantes de distintos puntos del país y del exterior, que llegan a Bariloche para vivir jornadas de nieve, esquí y montaña.

La ampliación del terreno esquiable se suma a las opciones que ya disfrutan quienes visitan Catedral. Continúa habilitado el sector de aprendizaje, donde principiantes de todas las edades dan sus primeros pasos sobre la nieve, y las telesillas Ciprés y Princesita, que permiten acceder a la cota intermedia.

Así, la montaña ofrece propuestas para todos los niveles: desde quienes se colocan los esquíes por primera vez hasta los que buscan aprovechar al máximo cada descenso y disfrutar de los sectores superiores.

La montaña también puede disfrutarse sin esquíes

Los visitantes que quieran ascender como peatones pueden hacerlo a través de la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo, dos alternativas para ganar altura, contemplar los paisajes de Catedral y disfrutar de una jornada diferente en la nieve.

La jornada comienza a las 9 horas y se extiende hasta las 17, con ocho horas para disfrutar de los medios de elevación, recorrer la montaña, aprender, esquiar y compartir una experiencia única en uno de los escenarios más emblemáticos de la Patagonia.

Y mientras disfrutás de cada bajada, la montaña continúa su propio ritmo de trabajo. Durante las horas de menor temperatura, los 40 cañones de nieve aprovechan las ventanas de frío para producir nieve y reforzar los sectores donde es necesario.

Para disfrutar de la experiencia de manera segura, se recuerda a los visitantes esquiar únicamente por los sectores habilitados, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de montaña. A su vez, se recomienda descargar la App oficial de Cerro Catedral, una herramienta clave para planificar la jornada y mantenerse actualizado sobre la montaña.

Información de Servicio: cómo disfrutar un día en Cerro Catedral

Horario de operación de los medios de elevación: de 9 a 17. Medios habilitados para esquiadores hoy 24 de julio:

• Sector de aprendizaje.

• Telesilla Cipres.

• Telesilla Princesita.

• Telesilla Séxtuple Express.

• Telesilla Punta Nevada.

• Telesilla Lynch.

• Telesilla La Hoya.

Medios habilitados para peatones hoy 24 de julio:

• Telecabina Amancay.

• Telesilla Diente de Caballo.

Se recomienda descargar la App oficial de Cerro Catedral para consultar información actualizada sobre la operación diaria y las novedades de la montaña.

Se recuerda a los visitantes esquiar únicamente por los sectores habilitados, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de montaña.

Cómo Descargar al app

Si vas a disfrutar del invierno en Catedral, la App oficial es tu mejor compañera. Disponible para iOS y Android, te permite acceder a toda la información clave para que vivas la montaña a tu nivel.

Con una interfaz ágil y pensada para mejorar tu experiencia, la App te ofrece:

Información en tiempo real : estado de pistas y medios, parte de nieve y pronóstico actualizado.

: estado de pistas y medios, parte de nieve y pronóstico actualizado. Mapa interactivo : recorré el centro de esquí con facilidad y encontrá puntos de interés, servicios y accesos.

: recorré el centro de esquí con facilidad y encontrá puntos de interés, servicios y accesos. Botón S.O.S : contacto directo con el equipo de emergencias de Catedral en caso de necesitarlo.

: contacto directo con el equipo de emergencias de Catedral en caso de necesitarlo. Si todavía no la tenés, descargala gratis desde App Store o Google Play

Pases

El pase diario para peatones tiene un valor de $90.000, mientras que el pase para esquiadores cuesta $160.000. En cuanto al estacionamiento, la tarifa es de $70.000 en Playa Sur y de $35.000 en Playa del Valle.

El Kids Club ofrece opciones para dos franjas etarias. Para niños de 45 días a 3 años, el servicio de día completo cuesta $160.000 y el de medio día (de 13 a 17) tiene un valor de $125.000. Para chicos de 4 a 11 años, la tarifa es de $140.000 por la jornada completa y de $115.000 por medio día.

Los pases se pueden adquirir en las boleterías de la base del cerro, abiertas todos los días de 9 a 16.30. También están disponibles en el Aeropuerto de Bariloche, de 8 a 19; en el DOT Baires Shopping de la Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 22; y en la oficina de Reconquista 602, en CABA, de lunes a viernes de 9 a 17. En todos los puntos de venta se puede pagar tanto en pesos como en dólares, de acuerdo con la cotización vigente del día.

Podés comprarlos on line ingresando a: https://tienda.catedralaltapatagonia.com/es/tienda/