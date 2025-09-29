Cerró la FIT 2025: un viaje en sí mismo sin salir de Palermo y con fuerte protagonismo de la Patagonia

La segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 volvió a llenar de color, aromas y sorpresas los pabellones de La Rural, en el histórico barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires. Entre capibaras gigantes, cerezos en flor y sabores del mundo, la feria cerró sus puertas al público y abrió el capítulo para los profesionales del turismo. RÍO NEGRO estuvo presente para mostrar de cerca las propuestas y la energía de este gran encuentro.

La Rural desbordada: más de 120.000 personas recorrieron la Feria Internacional de Turismo en sus dos primeras jornadas. Fotos: Enrique García Medina.

FIT 2025: más de 120.000 personas los primeros dos días

Un paseo por la Feria Internacional de Turismo es viajar sin salir de Palermo. Ayer, durante la segunda jornada, los pasillos de La Rural estuvieron repletos de visitantes que buscaban inspiración para sus próximas escapadas.

Colores y sorpresas: un capibara gigante fue furor entre las familias y dejó postales inolvidables en Palermo. Fotos: Enrique García Medina.

Desde la entrada, la Patagonia se imponía como protagonista: el cartel de Bariloche a escala FIT y el inflable verde de Neuquén daban la bienvenida a un recorrido que mezcló culturas, destinos y experiencias.

El clima festivo no pasó desapercibido: un capibara gigante pescaba mientras se sacaba fotos con las familias, en el stand de Japón se degustaban bebidas bajo los cerezos en flor y, un poco más allá, la mismísima Frida Kahlo invitaba a entrar al espacio de México, donde el fútbol se colaba con consultas sobre el próximo mundial.

México con acento cultural: Frida Kahlo y el fútbol convivieron en un stand que combinó arte, identidad y pasión deportiva. Fotos: Enrique García Medina.

Con esta explosión de colores y sabores, la edición número 29 de la FIT cerró para el público general. Desde hoy y hasta mañana, la feria se transformará en terreno exclusivo para profesionales del sector, funcionarios y empresarios que buscan delinear nuevas estrategias para que los viajes no solo sigan siendo una experiencia única, sino también una oportunidad de desarrollo.

La convocatoria fue de más 120.000 personas, durante los dos días, lo que representa un crecimiento por lo menos, del 8% respecto al primer día de la edición anterior. “FIT sigue consolidándose como el gran punto de encuentro de todo el turismo en un solo lugar”, afirmó Andrés Deyá presidente de FIT y FAEVYT.

Sabores del mundo: bajo los cerezos en flor, Japón ofreció degustaciones que atraparon a cientos de visitantes. Fotos: Enrique García Medina.

El balance fue más que positivo: stands repletos, visitantes entusiastas y un público que convirtió cada pasillo en un viaje distinto. La FIT volvió a confirmar que el turismo, más que una industria, es también una fiesta compartida.

«La FIT sigue consolidándose como el gran punto de encuentro de todo el turismo en un solo lugar” Andrés Deyá presidente de FIT y FAEVYT.



