Compras en Chile: nuevos cambios afectarán a los turistas argentinos, ¿desde cuándo rigen?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que implementará nuevas medidas que impactarán a los turistas argentinos que viajan a Chile para realizar compras. Es importante aclarar que estas medidas entrarán en vigor en los próximos meses.

Cómo impacta la medida en el turismo de compras a Chile

A partir de julio de 2025, ARCA exigirá a las entidades financieras que reporten información detallada sobre las compras internacionales realizadas con tarjetas de crédito y débito. Esta medida busca una fiscalización más «precisa y transparente» de las transacciones en el exterior.

La nueva normativa afectará a los turistas y compradores argentinos, especialmente a aquellos provenientes de provincias como Neuquén y Río Negro, y otras limítrofes, donde el «turismo shopping» en Chile es una práctica común.

ARCA pondrá especial atención en los datos de la tarjeta, el país de la transacción, el nombre del comercio, el monto y el código de categoría del comercio, buscando una clasificación detallada de los productos y servicios adquiridos.

Los principales cambios implementados por ARCA incluyen la actualización de los sistemas bancarios para adaptarse a las nuevas normativas y la recopilación de información más detallada sobre las compras realizadas con tarjetas adicionales. Esto se traduce en una mayor transparencia y control en las transacciones internacionales, con un enfoque particular en el flujo de argentinos que viajan a Chile para realizar compras.

Ante la proximidad del feriado largo de Semana Santa, es importante aclarar que no afectará a los viajeros de Neuquén y Río Negro ya que las nuevas regulaciones no se aplicarán hasta el mes de julio . Es fundamental conocer los límites de compra permitidos y los productos prohibidos para no incurrir en infracciones.

Qué se puede traer de Chile

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los objetos que se pueden ingresar sin pago de arancel son limitados, por ejemplo solo se puede ingresar al país un teléfono y una notebook o tablet.

También se puede ingresar (y egresar) ropas y objetos sin fines comerciales, de uso personal y otros objetos declarados al salir. Entre los objetos prohibidos, no se puede ingresar:

Material arqueológico y cultural

Mercadería con finalidad comercial o industrial

Estupefacientes

Armas, explosivos (salvo autorización del ANMAC)

Electrodomésticos de línea blanca



Viaje de compras a Chile: qué se debe declarar

Desde el Ministerio del Interior y Seguridad Política de Chile compartieron en el sitio web de la Unidad de Pasos Fronterizos los formularios de declaraciones juradas que los turistas argentinos deben completar para ingresar al país.

Explican que se deben declarar los productos de origen vegetal y animal, mercancías y monedas que portan. También se debe aclarar si viajan con menores de 18 años.

Además los argentinos deberán llenar un formulario único de «Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Argentino-Chileno«. En este deberán dejar datos personales y del vehículo en el que se trasladan.