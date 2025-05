Con jarilla y agua termal, «Don Pedro» elabora productos naturales en el pueblo más lindo del mundo

Viajar por la Patagonia es mucho más que ver lindos paisajes. También se trata de conocer a la gente del lugar. Sus historias, cómo viven y a qué se dedican, hacen que el viaje sea distinto. Muchas veces son los recuerdos más lindos que te llevás. Esas personas le ponen cuerpo al paisaje y te muestran eso que no sale en las fotos.

En Copahue, rodeada de montañas y famosa por sus termas con propiedades beneficiosas para la salud, vive Guillermo Rodríguez. Todos lo conocen como «Don Pedro», un hombre de 80 años, que transformó los saberes que le trasnmitieron sus ancestros en un emprendimiento local e identitario de Copahue. «Don Pedro» elabora aceites, ungüentos y cremas a partir de ingredientes naturales como la cera de abeja y la jarilla, siguiendo las recetas de su abuela y su mamá, toda gente de campo.

«Don Pedro»: Cómo es el proceso de elaboración

Su proceso de elaboración es completamente artesanal, sin balanzas, conservantes ni colorantes artificiales. La jarilla, una planta nativa con múltiples propiedades medicinales, es recolectada por Don Pedro en primavera, luego la seca, la tritura y la entierra en la nieve durante más de un mes, un método tradicional que potencia sus beneficios.

La jarilla, conocida por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas, se combina con las aguas termales de Copahue, ricas en minerales y reconocidas por sus efectos terapéuticos en afecciones reumáticas, dermatológicas y respiratorias. Don Pedro comercializa sus productos cerca del complejo termal de Copahue desde diciembre hasta Semana Santa, ofreciendo a los visitantes una alternativa natural para aliviar dolores, cuidar la piel y mejorar su bienestar general.

«Más allá del dinero, me llevo mucha satisfacción. He visto a mucha gente mejorar en su salud. Lo mío es ayudar, y también me sirve para complementar mi jubilación«, reflexiona Don Pedro, quien atribuye su buena salud a los beneficios de las termas de Copahue y asegura no tomar ningún medicamento.

Este trabajo de Don Pedro contribuye a revalorizar y difundir las plantas nativas de la Patagonia para la salud. En Copahue, donde la naturaleza despliega su fuerza en cada rincón, este emprendedor elabora sus productos en base a la tierra que pisamos.

Caviahue-Copahue, el pueblo más lindo del mundo

Desde la cordillera de Neuquén al mundo. Caviahue-Copahue fue reconocido en noviembre de 2024 por la Best Tourism Villages, instancia organizada por la ONU Turismo, como uno de los pueblos más lindos a nivel global.

La villa turística, conocida por sus montañas y, sobre todo, sus aguas termales, recibió el galardón este durante la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), celebrada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Que hacer en Caviahue – Copahue

Caviahue: El principal punto de base para explorar el Parque Provincial Copahue. Ofrece senderos cortos (Siete Cascadas, Cascada Escondida) y se transforma en centro de esquí en invierno, ideal para raquetas de nieve y motos de nieve entre araucarias. El lago Caviahue es perfecto para fotografía de naturaleza y formaciones volcánicas.

Caviahue está a 365 km de la ciudad de Neuquén. Foto La Ruta Natural.

Salto del Agrio: Un impactante salto de agua a 10 km de Caviahue, donde el río cae 45 metros en una hondonada de colores vibrantes debido a los minerales. Un paisaje natural único y fotogénico.

Termas de Copahue: Complejo termal a 17 km de Caviahue, famoso por la variedad y calidad de sus aguas, fangos y algas con propiedades terapéuticas. En invierno, se accede con excursiones en vehículos especiales y se disfruta de baños termales al aire libre en la nieve.

Termas de Copahue. La temporada de verano va de noviembre a Semana Santa. En invierno el complejo termal permance cubierto de nieve pero se puede acceder con motos de nieve desde Caviahue.

Volcán Copahue: El ascenso inicia desde Copahue (primer tramo en vehículo, resto a pie). El sendero de 5 horas ida y vuelta bordea la ladera humeante hasta el cráter con una laguna y vistas panorámicas de la cordillera. Se recomienda guía, especialmente en invierno cuando se requieren vehículos especiales.

Volcán Copahue. Forma parte del Complejo Volcánico Caviahue-Copahue (CVCC). Su historia eruptiva se remonta a 125.000 años atrás aproximadamente.

Cómo llegar a Caviahue – Copahue

Caviahue está a 365 km de la ciudad de Neuquén por la RN 22, luego RN 40, RP 21 y finalmente RP 26, todo asfaltado. Hay servicios diarios de ómnibus desde la capital provincial. De Caviahue a Copahue son 17 km por un camino de ripio que se puede recorrer en auto, remís, excursiones o micro.