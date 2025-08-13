Villa Pehuenia Moquehue: el paraíso patagónico para una escapada que se disfruta a cada paso

Chocolates, piñones y trucha forman parte del recorrido gastronómico que completa la experiencia invernal.

Agosto trajo la nieve a Villa Pehuenia Moquehue, esa aldea de montaña que parece salida de un cuento, donde los paisajes imponentes se descubren caminando, con calma, a la altura de cada mirada. Aquí no hay apuro: se avanza por sendas entre bosques, se sube a miradores que quitan el aliento y se siente el frío que despierta los sentidos.

Este invierno, la villa presenta una novedad para quienes disfrutan el contacto profundo con la naturaleza: una nueva senda urbana que conecta el Centro Cívico con varios miradores panorámicos sobre el lago Aluminé y la cordillera, pensada para recorrer sin prisa y sin salir del corazón del pueblo. Bancos de madera, iluminación tenue y el silencio de la montaña acompañan cada paso.

Una de las caminatas más recomendadas arranca en la oficina de turismo, cerca de la ruta provincial 13. Son poco más de 470 metros por una senda con protección, hasta llegar a un mirador de dos niveles con vistas que abrazan el cordón montañoso y las aguas profundas del Aluminé. Desde allí, la ruta continúa por una pasarela elevada, un puente que se adentra en la costa del lago regalando panorámicas para detenerse a respirar. El broche de oro es el Portal Pehuenia: unas letras corpóreas imponentes que invitan a la foto obligada y a sentarse a mirar, simplemente mirar.

La nueva senda urbana conecta el Centro Cívico con miradores panorámicos accesibles sobre el lago Aluminé y las montañas.

Otro circuito para dejarse sorprender es el que recorre los miradores del muelle turístico, en la costa del lago, a pocos pasos de un paseo gastronómico que se vuelve refugio tras la caminata. Desde esos puntos estratégicos, se observa el bosque mixto de araucarias y ñires del cerro Chañy, el vaivén de las aguas y la península que parece flotar entre montañas.

Para quienes buscan algo más que senderos, el Parque de Nieve Batea Mahuida es un refugio de cultura y aventura. Gestionado por la Comunidad Mapuche Puel, este centro comunitario invita a esquiar, hacer snowboard, trineo o caminar con raquetas, todo en un marco que conecta la tierra y la identidad ancestral. La nieve aquí no es solo un paisaje, es una experiencia con raíces.

La entrada al cerro, estacionamiento y sector de trineos son gratuitos para peatones. Los pases a la venta dan acceso a medios de elevación y pistas solo para esquiadores. Por estos día, desde el cerro anunciaron que debido a las lluvias y a la falta de nevadas «la cantidad de nieve no es la habitual», por eso operan con el telesquí habilitado.

En Batea Mahuida, esquí, snowboard y trineos se disfrutan junto con la cultura de la Comunidad Mapuche Puel.



Y después del frío y la aventura, el alma pide calor y sabor. La gastronomía local de Villa Pehuenia Moquehue abraza el invierno con platos elaborados con piñones, trucha fresca, carnes ahumadas y chocolates calientes. Los emprendimientos familiares, con su calidez característica, abren sus puertas para que cada almuerzo o cena sea un encuentro que reconforta.

En esta temporada, la Capital de la Gastronomía Neuquina no defrauda: chocolaterías, heladerías artesanales y productos regionales de estación completan un recorrido que alimenta el cuerpo y el alma.

Villa Pehuenia Moquehue abre sus brazos este agosto con paisajes que parecen pintados, miradores para perderse y reencontrarse, sabores que cuentan historias y una invitación a vivir el invierno como se merece: despacio, cerca de la naturaleza y con el corazón en calma.