«Una visita histórica»: el Gobierno celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina

El anuncio oficial de la Santa Sede desencadenó un festejo coordinado en la cúpula del Poder Ejecutivo nacional. Minutos después de que se difundiera la gira sudamericana del papa León XIV, el presidente Javier Milei encabezó las reacciones en redes sociales para calificar la llegada del Pontífice como un hito institucional y espiritual sin precedentes en las últimas cuatro décadas.

«Argentina va a recibir al papa. Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año», celebró el jefe de Estado, confirmando que la estadía en suelo patrio se extenderá del 8 al 11 de noviembre.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA 🦁🦁



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… August 5, 2026

La diplomacia del Vaticano: el rol de la Cancillería

La trastienda de la confirmación papal se gestó a comienzos de 2026. La Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial donde remarcó que la decisión del Santo Padre responde de manera directa a la carta formal entregada en mano en el Vaticano.

El encargado de destrabar las gestiones fue el canciller Pablo Quirno, quien durante una misión oficial a Roma en febrero se reunió con la diplomacia de la Santa Sede.

El mensaje de la Cancillería: «Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación», destacó Quirno.

«Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación», destacó Quirno. Alineación institucional: el Ministerio de Relaciones Exteriores ya trabaja en mesa coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para definir la grilla definitiva de actividades.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

Seguridad y logística garantizadas por la Casa Rosada

Frente al desafío que implica movilizar a cientos de miles de creyentes en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, el Gobierno de la Nación emitió un mensaje de tranquilidad hacia la Santa Sede garantizando un despliegue operativo sin fisuras.

«El Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitirán concretar esta visita apostólica. La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida», reza el comunicado oficial firmado por la Presidencia.

Con el aval político y las invitaciones validadas de forma mutua, el Ejecutivo nacional inicia el armado de la agenda pública para estructurar el primer viaje de León XIV al país.