Bariloche Week: la ciudad lanza descuentos de hasta el 30% para tentar a los turistas

El olor a chocolate caliente empieza a mezclarse con las primeras imágenes de nieve en las vidrieras. En Bariloche, el invierno siempre se anuncia antes de tiempo. Cada imagen del cerro Catedral cubierto de blanco aumenta las consultas por WhatsApp de quienes empiezan a preguntarse cuánto costará viajar al sur.

Esta vez, la ciudad busca captar a los indecisos con descuentos y promociones especiales. Bajo el nombre Bariloche Week 2026, el destino lanzará una semana de beneficios que incluirá rebajas de hasta el 30% en hoteles, gastronomía, alquiler de autos, agencias de viaje, excursiones, hostels y comercios turísticos.

La propuesta estará vigente entre el 1 y el 7 de junio y muchos de los beneficios podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de este año, según las condiciones definidas por cada prestador.

La campaña estará concentrada en una única plataforma digital: barilocheturismo.gob.ar/bariloche-week. Allí se podrán consultar promociones, descargar vouchers y contactar directamente a hoteles o servicios turísticos.

La iniciativa surge en un momento clave para el sector. Mientras muchos argentinos empiezan a definir las vacaciones de invierno y Bariloche busca posicionarse, una vez más, entre los destinos más elegidos de la temporada.

«El objetivo de esta campaña es ofrecer todo tipo de beneficios para que la gente pueda proyectar su viaje y tener un panorama de costos de alojamiento, excursiones y alquiler de auto. Lo cierto es que las temporadas ya no son como antes y hay que salir a buscar para que nos sigan eligiendo. Con promociones podemos captar público«, señaló Natacha Vázquez, directora ejecutiva del Emprotur Bariloche.

También recordó que la definición de un viaje también cambió en los últimos años ya que tiempo atrás, «la gente proyectaba con antelación. Hoy se decide sobre la fecha. Si el usuario tiene disponibilidad va buscando alternativas. Nuestro objetivo es tratar de captarlos en esa búsqueda. Atraer su atención. Si se ofrecen buenas promociones, es posible que el destino resulte elegido».

Vázquez advirtió que el Bariloche Week está destinado principalmente al público nacional. «En Brasil ya se pusieron en marcha todas las estrategias de promoción y tenemos un récord de vuelos. Muchas reservas dependen del factor nieve pero las previsiones son buenas. Creemos que, en el caso de estos beneficios, van a tener incidencia en gran medida en el público de cercanía«, dijo.

Descuentos en hoteles, gastronomía y alquiler de autos

La campaña incluirá promociones en distintos rubros turísticos. En alojamientos, los hoteles y complejos adheridos ofrecerán descuentos de entre el 20% y el 30% sobre sus tarifas directas o aplicar promociones del tipo 6×5.

En gastronomía, excursiones, agencias de viaje y comercios turísticos, los beneficios oscilarán entre el 15% y el 30%, aunque cada establecimiento podrá sumar propuestas especiales. También participarán empresas de alquiler de autos, con descuentos similares y promociones sujetas a disponibilidad y condiciones particulares.

Vázquez señaló que, de manera inmediata al lanzamiento de la propuesta, ya recibieron promociones por parte de tres agencias de excursiones, 14 hoteles, 4 rentadoras de auto y un local gastronómico. «Estamos recibiendo los formularios con los beneficios que ofrecen los prestadores. La idea es que la gente entre al sitio web y ahí cuente con todas las promociones«, aseguró Vázquez. Acotó que desde el ente no hacen un relevamiento de precios a modo de fiscalización: «Entendemos y procuramos que sean descuentos reales de modo tal que el usuario pueda ver el beneficio y que incida en su elección del viaje».

Una de las novedades será la modalidad de contacto. En el caso de los alojamientos, la plataforma derivará directamente a un chat de WhatsApp del establecimiento, con un mensaje automático vinculado a Bariloche Week. La intención es agilizar consultas y facilitar reservas sin intermediarios.

Una ciudad que empieza a mostrarse blanca

En Bariloche, junio suele tener algo de ensayo general. Las mañanas son más frías, las montañas empiezan a acumular nieve y el movimiento turístico comienza a crecer antes de las vacaciones escolares. Por eso, la campaña apunta a capturar a ese viajero que todavía duda, compara precios o espera una oportunidad para decidirse.

Desde el Ente Mixto de Promoción Turística remarcaron que la acción tendrá fuerte presencia digital y difusión en medios nacionales para sostener la visibilidad del destino en la previa de la temporada alta.

Detrás de la estrategia aparece también otra necesidad: ordenar la oferta turística bajo una misma vidriera y facilitar el acceso a promociones reales en un contexto donde el precio del viaje se volvió determinante para muchas familias.

Cómo llegar a Bariloche

En Avión: Actualmente las compañías aéreas que conectan a Bariloche con los destinos turísticos de nuestro país, son Jetsmart, Flybondi , Lade y Aerolíneas Argentinas.

En auto desde Buenos Aires: Por Santa Rosa: Acceso Oeste, Ruta Nacional Nº 5, Ruta Nacional Nº 35, Ruta Nacional Nº 152, Ruta Nacional Nº 143, Ruta Provincial Nº 20, Ruta Nacional Nº 151, Ruta Nacional Nº 22, Ruta Nacional Nº 237 y Ruta Nacional N°40. Por Bahía Blanca: Ruta Nacional Nº 3, Ruta Nacional Nº 22, Ruta Nacional Nº 237 y Ruta Nacional N°40.

Existe una gran oferta de ómnibus en Argentina y la mayoría tiene servicios desde y hacia Bariloche. Podrás elegir servicios básicos, semi cama, cama o cama ejecutiva. Ofrecen asientos confortables, películas a bordo, bebidas, desayuno, almuerzo o cena durante el viaje.



Descubrí Bariloche

Más información sobre qué hacer, hospedajes y demás disponible en: https://barilocheturismo.gob.ar/es/home