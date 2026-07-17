Vacaciones de invierno 2026: cuáles son los lugares más económicos para visitar y cuánto necesita una familia para viajar

Con el inicio de las vacaciones de invierno 2026, la lista de ofertas y destinos para despejarse y pasar unos días libres se expande. Las localidades para descansar es tan variado como los presupuestos acorde al lugar o país.

Según un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco-UADE), se estimaron los valores según el lugar de destino. El cálculo contempla dos componentes: el costo de traslado en micro desde Buenos Aires y el de alojamiento, para una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Estos precios pueden variar o compararse según el lugar de origen.

El informe analizó distintos destinos nacionales e internacionales y detectó importantes diferencias de costos según la ubicación elegida. Mientras algunos centros turísticos tradicionales mantienen precios elevados por la alta demanda, otras opciones aparecen como alternativas más accesibles para quienes buscan reducir gastos durante las vacaciones.

Una familia tipo en Argentina necesita en promedio $2.453.293 para viajar durante las vacaciones de invierno dentro de la Argentina. El cálculo surge de un relevamiento realizado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que contempló gastos de transporte terrestre y alojamiento para el receso invernal de julio.

Los lugares más económicos para visitar dentro del país y cuánto necesita una familia para viajar

El relevamiento indicó que los costos finales dependen principalmente del medio de transporte elegido y del tipo de alojamiento contratado. En los destinos donde los pasajes tienen menor incidencia sobre el presupuesto total, las familias logran reducir significativamente el gasto necesario para concretar el viaje.

Entre los destinos turísticos más económicos para estas vacaciones de invierno aparece la ciudad de Córdoba. Un relevamiento de la Bolsa de Comercio de la provincia la ubicó como la alternativa más accesible entre los principales destinos nacionales analizados, gracias a una oferta variada de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas a costos más bajos que los de otros puntos turísticos del país, estimado $2.107.410.

Otro de los lugares que se destaca por sus precios competitivos es la ciudad de Mendoza. Aunque sigue siendo uno de los destinos más elegidos por turistas de todo el país, los costos de estadía y entretenimiento se mantienen por debajo de los registrados, con un valor de $2.689.462 aproximadamente.

La provincia de Salta también figura entre las alternativas más convenientes para viajar en invierno, con $2.811.255. Sus paisajes, circuitos históricos y propuestas gastronómicas permiten disfrutar de una semana de vacaciones con un presupuesto más moderado que el requerido en destinos tradicionales de la cordillera patagónica.

Puerto Iguazú, en Misiones, aparece como otra opción accesible dentro del turismo nacional. Las Cataratas del Iguazú continúan siendo uno de los principales atractivos del país y, según distintos relevamientos de costos turísticos, demandan una inversión menor, valorado en $2.398.797.

El presupuesto de una familia para viajar a la Patagonia

Entre los destinos más costosos del país se ubicaron San Martín de los Andes y Bariloche, dos de los principales polos turísticos de la Patagonia durante la temporada invernal. La combinación de una fuerte demanda turística, la oferta de actividades vinculadas a la nieve y los costos de alojamiento y transporte explican los mayores presupuestos requeridos para vacacionar en estas ciudades.

Bariloche, uno de los destinos más elegidos para el invierno argentino, volvió a figurar entre las opciones de mayor costo para las familias. El valor estimado representó $4.435.439.

Otro punto fuerte del turismo en la Patagonia es San Martín de los Andes, el cual fue el segundo sitio turístico más costoso a nivel nacional, con un promedio de $4.593.135 de gasto.

Qué destinos en el exterior son los más accesibles para las vacaciones de invierno 2026

En contraste, algunos destinos del exterior se posicionaron como alternativas competitivas para los argentinos. Sin embargo siguen presentando un costo estimado superior a quedarse en Argentina, con un costo promedio total para una familia tipo que decida vacacionar fuera del país de $20.070.640.

Entre los lugares que más se destacaron fueron algunas ciudades de Brasil, donde la relación entre costos de alojamiento, gastronomía y transporte permitió acceder a presupuestos más bajos que en varios centros turísticos nacionales.

Río de Janeiro apareció entre las opciones internacionales más económicas relevadas por el estudio. La conectividad aérea y una amplia oferta hotelera contribuyeron a que el destino brasileño se mantuviera entre los preferidos para quienes buscan viajar fuera del país sin afrontar gastos excesivos.

También se destacó Florianópolis, que continúa siendo uno de los destinos más elegidos por las familias argentinas. La ciudad combina alternativas de hospedaje para distintos presupuestos y costos diarios que resultan competitivos frente a algunos destinos turísticos locales.

El país vecino se presenta como uno de los más económicos, con 4,1 salarios necesarios (costo de $7.865.110)

Otra opción económica del exterior fue Santiago de Chile. La cercanía geográfica, la variedad de vuelos disponibles y la oferta de alojamiento permitieron que la capital chilena se ubicara entre las alternativas más accesibles para las vacaciones de invierno de este año.

Con información de Infobae