Santa Cruz pone bajo la lupa las inversiones de tres proyectos mineros en el Macizo del Deseado

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante una serie de inspecciones técnicas en proyectos de exploración metalífera ubicados en el Macizo del Deseado, para verificar en terreno el avance de los programas de inversión, relevar las actividades desarrolladas y controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa minera vigente.

Durante las jornadas, autoridades y equipos técnicos del organismo visitaron los proyectos Joaquín, operado por Unico Silver Ltd.; Nico, de Mirasol Resources Ltd.; y La Rosita, a cargo de Tamar Mining S.A. En cada concesión, se relevaron las tareas ejecutadas, el avance de las campañas exploratorias y las condiciones generales en las que se desarrollan las operaciones.

Estas acciones, se enmarcan en las facultades de fiscalización y verificación de la Autoridad Minera, contempladas en el artículo 217° del Código de Minería de la Nación, que establece la obligación de los concesionarios alcanzados por dicha disposición de presentar un plan y monto de inversiones de capital fijo, así como de ejecutar los compromisos asumidos dentro de los plazos previstos por la legislación.

La normativa, también contempla la presentación de declaraciones juradas sobre el estado de cumplimiento de esas inversiones, y faculta a la autoridad competente a disponer verificaciones técnicas y contables para constatar su efectiva ejecución.

En este sentido, las inspecciones permiten contrastar la información presentada por las compañías con las actividades efectivamente realizadas, verificar el destino de las inversiones comprometidas y evaluar el avance de los cronogramas de trabajo. De esta manera, el seguimiento estatal no se limita al análisis documental, sino que incorpora la constatación directa de las operaciones.

Proyecto Joaquín

Uno de los proyectos destacados de esta recorrida es Joaquín, operado por Unico Silver, que continúa desarrollando su estrategia de exploración. La compañía cuenta con una estimación de recursos minerales de aproximadamente 167 millones de onzas de plata equivalente (AgEq) y mantiene un programa de trabajos orientado a ampliar y mejorar el conocimiento del yacimiento.

La hoja de ruta de Unico Silver contempla nuevas perforaciones de relleno y extensión, estudios metalúrgicos, evaluaciones geotécnicas y trabajos de ingeniería destinados a definir las alternativas de desarrollo.

Entre los principales objetivos previstos, se encuentra la presentación del Estudio de Pre-factibilidad en enero de 2027, que integrará los proyectos Joaquín y Cerro León. Este trabajo incorporará la actualización de los recursos minerales y los resultados de los estudios metalúrgicos y de procesamiento, permitiendo profundizar la evaluación técnica y económica de ambos proyectos.

Desde la Secretaría de Estado de Minería, destacaron que estas recorridas forman parte de las tareas permanentes de fiscalización y seguimiento que lleva adelante el Gobierno Provincial sobre los proyectos mineros. La verificación de las inversiones comprometidas, el cumplimiento de las obligaciones legales y el control de las condiciones de seguridad, constituyen aspectos fundamentales para el desarrollo de la actividad.

La exploración minera representa una etapa esencial para ampliar el conocimiento geológico del territorio e identificar nuevos recursos. A través de la presencia en terreno y el seguimiento de los proyectos, el Estado provincial busca garantizar que las inversiones se traduzcan en avances concretos, promoviendo una actividad minera responsable, segura y sostenible para Santa Cruz.