Donald Trump dijo que Flávio Bolsonaro podrá quedarse en EE.UU. «todo el tiempo que quiera» pero descartó un encuentro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en las recientes elecciones presidenciales por Luiz Inácio Lula da Silva, podrá permanecer en territorio norteamericano «todo el tiempo que quiera» después de haber abandonado Brasil a través de la Argentina en medio de una controversia judicial.

La declaración fue realizada durante una fiesta de Halloween celebrada en la residencia del mandatario en Mar-a-Lago, Florida, donde también cuestionó el resultado de las elecciones brasileñas y consideró que Bolsonaro había recibido un trato injusto, según informaron las cadenas internacionales, consignó Noticias Argentinas.

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

Ante los periodistas, Trump aclaró que por el momento no tiene previsto mantener un encuentro personal con el dirigente brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Pero sostuvo que «puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera».

Flávio Bolsonaro llegó a Miami el miércoles 28 de octubre, después de abandonar Brasil pese a una decisión del Supremo Tribunal Federal que había ordenado la retención de sus pasaportes en el marco de dos investigaciones federales por presunto lavado de dinero.

La salida del senador tuvo una escala decisiva en territorio argentino, ya que ingresó junto con su esposa y sus dos hijas a Puerto Iguazú, Misiones, el martes 27 de octubre a las 22.50, según diversas fuentres a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta esa ciudad con Foz do Iguazú, Brasil.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el grupo familiar presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales para ingresar a la Argentina. Posteriormente, a las 23:30, abordó un avión privado de la compañía Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

La aeronave, un Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, despegó durante la madrugada del miércoles, realizó una breve escala en territorio ecuatoriano y continuó su viaje hasta Miami, donde Bolsonaro y su familia ingresaron a Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Washington no participó directamente en los preparativos de la salida de Bolsonaro de Brasil, aunque confirmó que Trump autorizó su ingreso a territorio norteamericano.

Según las cadenas internacionales, el dirigente brasileño fue admitido bajo un permiso humanitario temporal, una condición migratoria que habitualmente tiene una duración máxima de un año, por lo que las declaraciones de Trump no implican necesariamente que ya disponga de una autorización de residencia permanente.