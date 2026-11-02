Paso a paso: cómo hacer esta tarta con masa integral de ricota y espárragos
Hay que aprovechar al máximo las frutas y verduras de estación y este es el mejor ejemplo. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Paso a paso: cómo hacer esta tarta con masa integral de ricota y espárragos
Hay que aprovechar al máximo las frutas y verduras de estación y este es el mejor ejemplo. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina integral superfina: 300 gr
mix de semillas: 2 cdas.
agua: 150 ml
aceite de oliva: 30 ml
sal: ½ cdita.
PARA EL RELLENO:: --
ricota: 800 gr
huevos: 3
espárragos: 1 atado
verdeo (la parte verde): 3 cdas.
parmesano rallado: 50 gr
sal y pimienta: a gusto
aceite de oliva: c/n
ralladura de limón: ½ unidad
Preparación
Para la masa: colocar la harina, las semillas y la sal sobre la mesada, hacer un hueco y verter allí los líquidos. Integrar del centro hacia los costados hasta formar un bollo que se despegue de la superficie. Dejar descansar tapada sobre la mesada media hora. Estirar y forrar una fuente o apenas enharinada.
Lavar los espárragos, cortar la parte fibrosa y blanquearlos un minuto en agua hirviendo. Reservar.
Mezclar la ricota, los huevos, el verdeo y el parmesano. Salpimentar y volcar sobre la masa. Distribuir los espárragos y cocinar en horno fuerte durante 20 minutos para que haga piso y completar la cocción hasta que dore. Terminar con aceite de oliva y ralladura de limón. También queda muy bien con hojas de albahaca fresca.
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