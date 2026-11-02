Paso a paso: cómo hacer esta tarta con masa integral de ricota y espárragos

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina integral superfina: 300 gr mix de semillas: 2 cdas. agua: 150 ml aceite de oliva: 30 ml sal: ½ cdita. PARA EL RELLENO:: -- ricota: 800 gr huevos: 3 espárragos: 1 atado verdeo (la parte verde): 3 cdas. parmesano rallado: 50 gr sal y pimienta: a gusto aceite de oliva: c/n ralladura de limón: ½ unidad

Preparación

Para la masa: colocar la harina, las semillas y la sal sobre la mesada, hacer un hueco y verter allí los líquidos. Integrar del centro hacia los costados hasta formar un bollo que se despegue de la superficie. Dejar descansar tapada sobre la mesada media hora. Estirar y forrar una fuente o apenas enharinada.

Lavar los espárragos, cortar la parte fibrosa y blanquearlos un minuto en agua hirviendo. Reservar.

Mezclar la ricota, los huevos, el verdeo y el parmesano. Salpimentar y volcar sobre la masa. Distribuir los espárragos y cocinar en horno fuerte durante 20 minutos para que haga piso y completar la cocción hasta que dore. Terminar con aceite de oliva y ralladura de limón. También queda muy bien con hojas de albahaca fresca.