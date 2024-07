Dejó su trabajo en un banco y recorre la Patagonia en motorhome: las aventuras de Blas, el viajero enamorado de Caviahue y el norte neuquino

“Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las cosas que hiciste”, dijo Mark Twain. La frase del célebre escritor y humorista estadounidense representa como pocas el espíritu de muchos viajeros que un día decidieron apostar a cumplir sus sueños. Por ejemplo, es la historia de Blas Merlo, el empleado de banco que renunció a su empleo. Por estos días trabaja como guía de motos de nieve en la cordillera de Neuquén y dejó su motorhome su Ford 350 del año 1985 con motor 1620 de Mercedes Benz en un taller mecánico de Chos Malal, al norte de la provincia. Espera ahorrar lo suficiente para repararlo durante la temporada de invierno en Caviahue Copahue, a 360 km de la capital provincial.

Ahí anda Blas, deslizándose sobre el manto blanco para llevar a los turistas a los lugares más lindos de la Patagonia. Del hito fronterizo a las cascadas, del puente de piedra a los saltos del Agrio, el arroyo que nace en las entrañas del volcán Copahue y se vuelve uno de los ríos más impactantes del sur, del lago a la villa termal que queda bajo la nieve en los meses más fríos, se mueve con naturalidad en este territorio donde lo único rutinario es el asombro.

Blas en moto de nieve en Caviahue. Fotos: @human.nomade

Vivía en Lobos, tenía que alquilar y estaba muy caro y había poca oferta. Fue entonces que se me ocurrió comprar un motorhome con mis ahorros. La primera noche que dormí ahí supe que había encontrado lo que buscaba”. Blas Merlo.

Cómo se financia para vivir de viaje

Anda con el drone en la mochila para registrar la belleza extrema de ese rincón del sur. Sus fotos y videos levantan miles de pulgares levantados y corazoncitos en las redes, le encontró la vuelta a Youtube y hay marcas que ya lo descubrieron y lo auspician.

Los bosques nevados de la cordillera de Neuquén maravillaron a Blas.



Esa es una de las respuestas a la pregunta que más le hacen: cómo se financia. Pero para llegar a ese lugar soñado lo primero fue animarse. A veces mira por el retrovisor de la vida y le cuesta creerlo. Apenas hace cuatro años era un empleado de banco en Lobos, provincia de Buenos Aires, que no podía pagar el alquiler.

La costanera de Caviahue.

Laguna Escondida, Caviahue. Detrás el volcán Copahue.



Vivía en Lobos, ciudad bonaerense de 30.000 habitantes donde nació Perón a 100 km de la Capital Federal. Su papá era bancario y él a los 21 entró al Nación, en Corral de Bustos, Córdoba. Cuando ya se había trasladado a la provincia de Buenos Aires y tenía 24, su padre falleció.

En el banco. De remera azul, abajo, con sus compañeros.



Fue un doble impacto, el dolor inmenso por un lado, replantearse qué quería hacer por el otro: la vida pasa rápido y no hay que ignorar los sueños. La respuesta fue comprar el primer motorhome con sus ahorros: la escasez de alquileres y lo caro que estaban también lo impulsaron.



“Si estás pensando en cambiar de vida y viajar, mi consejo es que te animes. No es un cuento de hadas, pero la vida es una sola…” Blas Merlo

Un amigo que construía su casa y ya tenía luz y agua le dijo que podía quedarse ahí , que le cuidara el lote. Aquella primera noche que durmió en el motorhome Blas supo que había encontrado lo que buscaba. Con su novia de entonces partieron de viaje a Mendoza, pero al volver se separaron y vendió el vehículo. Tiempo después, compró el Ford 350.

El salto del Agrio, cuando se hizo doble por un temporal. «Llegué a Caviahue atraído por ese salto. Pero cuando empecé a recorrer encontré muchas otras maravillas», dice Blas.



Lo que siguió fue salir otra vez a la ruta, encarar para la Patagonia, deslumbrarse con Caviahue, conseguir un empleo, salir a filmar documentales desde ahí.

Blas en Los Bolillos, los tótems naturales de la Patagonia, a 19 km de Varvarco en el increíble norte neuquino.

Blas en Manzano Amargo, en el norte de Neuquén.

El último fue en Manzano Amargo, en el norte neuquino. Escuchó asombrado la historia de Esteban, que le contó que de chico vivió con su familia en una cueva. Recordó entonces una de las frases que lo inspiran, en este caso de Pepe Mujica: “O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada”.

¿Si no vas a viajar ahora, cuando? El consejo clave que le dieron los más grandes

Una de las paradojas de dejar el banco y salir a la ruta es que el respaldo y las frases clave para animarse no las obtuvo de gente de su edad si no de hombres y mujeres mayores de 60 años. Ahora, a los 29, valora aún más esas palabras, basadas en una pregunta simple: Si no es ahora, cuando?. “Los más grandes me hicieron notar eso, que el tiempo pasa y las oportunidades se van, que era mejor animarse”, dice Blas. ¿Y qué le diría él a quienes piensan en cambiar sus vidas y salir a viajar?



“Lo primero que hay que entender es que la vida es una sola y que no está bueno dejar de lado lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Me hacer acordar de otra frase de Pepe Mujica: ‘Creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto, eres feliz’”.

Rumbo a Manzano Amargo en el norte neuquino.



Para Blas, de eso se trata. E insiste en que para dar ese paso no es necesaria buscar la aprobación a los costados si uno está convencido. “Mi consejo a los que tienen miedo de pegar el salto es que dejen de dudar, que lo hagan si es lo que sienten. Hasta donde sabemos, no hay otra vida. Como me dijeron a mi: ‘¿Si no lo hacés ahora, cuando lo vas a hacer?”. Y no reniego de la vida tradicional, también me gustaría tener mi casa y mi familia, pero ahora quiero hacer esto, viajar. Me animé y la paso bien, estoy feliz…”

Una casa en Neuquén para su perra Negrita

Una de las decisiones más dolorosas que tuvo que tomar Blas durante su viaje fue buscar un hogar para Negrita, la perra que lo acompañó durante la primera parte de su viaje en motorhome. Ese, cuenta, fue exactamente el problema: no se adaptó al traqueteo de ese gran vehículo en la ruta.

Blas con Negrita en San Rafael, Mendoza, en su primer viaje, con su primer motorhome.

Con un aire a Negrita. Otro cachorrón que paró a saludar en el norte neuquino.

“Se agitaba demasiado. Y también me pasaba que cuando salía si no podía llevarla tenía que dejarla sola.

tampoco era justo eso. Después de darle vueltas y vueltas me decidí a buscarle un hogar donde la adoptaran. Tiene ocho años y merecía vivir mejor. Por suerte encontré una hermosa familia en Neuquén. La dejé con ellos en marzo y la tratan muy bien, ya es parte del grupo. Negrita también los adoptó a ellos. Infinitamente agradecido a Natalia. Extraño mucho a Negrita, fue mi gran compañera de viaje, la llevó tatuada. Ahora está mucho mejor y eso me pone contento”, dice Blas.

Podés ver más fotos, videos e hisrias de Blas en https://www.instagram.com/human.nomade/