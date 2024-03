Descubrir los secretos del río Limay desde una tabla de SUP en Neuquén

Los ríos Limay, Neuquén y Negro, proponen paisajes, flora y fauna para ser descubiertos. Fotos y videos: @quimeysup_neuquen.

Ir al río es una actividad que todos disfrutan en el norte de la Patagonia. No importa la estación, si hace calor o frío, siempre es un buen lugar para encontrarse, desconectarse, descansar o contemplar. Y hay más de una forma de vivirlo, se puede disfrutar a los chapuzones limpios desde la costa, o desde adentro del agua, sobre tablas, en un entorno diferente a todo.

Gabriel Rivera, de Quimey SUP (stand up paddle) hace 8 años que junto a su hijo Lea y su compañera, son guías de rafting y de kayay, están al frente de la primera escuela de Sup y tienen todos los elementos de seguridad, y cuenta que esta temporada se vive a pleno.

“Viene mucha gente, esta región es un destino turístico que se consolida a través de la entrada del público chileno, la fiesta de la Confluencia. Esta temporada la economía hace que la gente practique mucho el turismo de cercanía. Pero más allá de la posibilidad de irse, hay personas que eligen hacer turismo acá, porque salís, pasas un día hermoso en el río y en un ratito estás en tu casa”, dice Gabriel.

Contactalos por las redes: @quimeysup_neuquen.

Los que llegan a vivir la experiencia tienen dos modalidades para elegir. Una, para personas sin experiencia en la que no van solos a la deriva, los acompañan dos balsas de rafting, y en un big SUP, que es para seis personas cada una, con un guía. Después en tablas individuales necesitan un nivel intermedio, de acuerdo a la complejidad de la actividad.

“Tanto el río Limay, como el Neuquén o el Negro componen un sistema de flora y fauna genial. Tenemos mucha diversidad en los ambientes y en cada experiencia les comentamos que esa ave negra que vuela rasante sobre el agua es un biguá, cuales anidan y cuales están de paso. Generalmente vemos algún pez, les hablamos de la flora. En el Neuquén hay zarzamoras en algunas islas, y otros secretos, paramos y salimos a explorar y a comer frutos salvajes”, relata.

Listos para salir a remar

Para bajar por el Limay, el punto de encuentro será el balneario Plottier, donde tienen la base. Allí se van a cambiarse, a dejar las pertenencias y agarrar el equipamiento. Después partirán hasta Los Espigones en China Muerta y comienzan los descensos. Pasan por brazos muy lindos del río, en los acantilados y si hace calor, disfrutan algunos chapuzones.

“Hay islas que son como bosques hermosos, en las que hasta hay helechos. Los acantilados son muy lindos. Trabajamos con extranjeros y quedan maravillados, y también la gente de acá, porque no siempre conocen. Los de acá, aman que haya mucha agua y la transparencia. Siempre relatamos leyendas y se crea un momento especial”, relata Rivera.

Las flotadas duran 2:30 horas. Luego viene el almuerzo y van a Plottier donde se les da un suvenir y pueden volver.

Dicen que no hay estación mejor para ir, están todos los días e invitan a que remen todo el año. “Otoño para mi es buenísimo, hay menos actividad en el río, es estable, sin calor excesivo, el viento no es frecuente y los colores ocres forman un paisaje hermoso. En invierno con indumentaria térmica se puede disfrutar, también en primavera y por supuesto en verano”.

Cómo hacer SUP en Neuquén

. Incluyen a través de agencias, la posibilidad de que te lleven en un transporte hasta el punto de partida y también la gastronomía, con refrigerios en laguna zona del río.

. Piden que se haga con cuidado, que tomen clases para tener las herramientas, son socorristas y han tenido que rescatar a personas que se largan sin saber.

. Todas las experiencias se organizan en grupos.

. Son neuquinos de nacimiento, arrancaron con el canotaje, con el rafting y al ver el potencial que tiene la región Confluencia del Alto Valle y el río, decidieron quedarse a operar en la ciudad. Varios prestadores ofrecen las guiadas en Neuquén. Para ir con Quimey, contactalos por las redes: @quimeysup_neuquen.