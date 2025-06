Después del salto de las gigantes: hay más experiencias únicas en Madryn para vacaciones de invierno

Buceo con lobos, toninas overas, cielos estrellados y naufragios que florecen: en Puerto Madryn.

Puerto Madryn huele a sal y viento, y suena a chapuzón de lobo marino, a tonina overa, a oleaje profundo. En invierno, mientras el turismo de ballenas copa las postales, la ciudad invita a otros silencios, otras miradas, otros encuentros con la naturaleza salvaje que la rodea como un abrazo helado y vital. Hay quienes viajan al sur y buscan respuestas, otros, apenas una pausa. En Madryn, los que se sumergen, literalmente, encuentran ambas cosas.

Buceo y snorkeling con lobos Frente a la costa, en la Reserva de Punta Loma, el mar es una puerta. Allí, en aguas protegidas, se practica snorkeling y buceo con lobos marinos. Ellos no temen: se acercan, juegan, giran con su danza torpe y afectuosa. Uno entra al agua y ya no es espectador: se vuelve parte de una coreografía entre burbujas, aletas y curiosidad animal.

Para los que nunca se animaron a bucear, el “bautismo submarino” es la llave de entrada: una inmersión segura, guiada por instructores, donde los nervios iniciales se disuelven entre bancos de peces.

Bajo la superficie de ese mar gris verdoso se esconde una historia sumergida: los naufragios. Barcos hundidos, convertidos en arrecifes artificiales, son destino de buzos con experiencia. Cada casco oxidado alberga vida nueva, una contradicción hermosa: lo que naufragó, ahora florece.

En el Ecocentro, ubicado sobre los acantilados de Punta Cuevas.

Algunos se preguntarán, cómo es meterse al agua en invierno. Se utilizan trajes y los que saben dicen que las actividades de buceo y snorkel se pueden realizar durante todo el año, pero es común que las condiciones del mar en invierno sean más tranquilas. Esto puede hacer que la experiencia sea más agradable para algunos buceadores y snorkelers, especialmente para principiantes.

Toninas overas en Rawson

Más allá del mar, el espectáculo sigue. En Rawson, las salidas en lancha tienen un único objetivo: encontrar a las toninas overas. Estos pequeños delfines blanco y negro, parientes de las orcas y carismáticos, son veloces, juguetones y acrobáticos.

La experiencia de ver a las toninas overas en su hábitat natural es considerada uno de los espectáculos más dinámicos y alegres del litoral patagónico, y ofrece una perspectiva única de la vida silvestre de la región. Se acercan al barco como si lo reconocieran, saltan, se cruzan, desaparecen y vuelven. En la cara de cada pasajero se dibuja una sonrisa involuntaria.

Ciencia, arte y poesía

Para comprender todo lo que el océano calla, hace falta hacer silencio. En el Ecocentro, ubicado sobre los acantilados de Punta Cuevas, ese silencio se transforma en arte, ciencia y poesía. No es un museo, no es un acuario, no es una sala de exposiciones: es todo eso y algo más, es un faro.

Un lugar que invita a mirar con otros ojos. Las salas, “Habitantes de un pozo de marea”, “A orillas de un frío río de mar”, combinan tecnología, arte visual y palabra escrita para despertar una relación más respetuosa, con ese gigante azul que respiramos sin darnos cuenta.

Un mirador natural

Pero Madryn no solo se descubre desde el agua. A 17 kilómetros del centro, la Reserva Faunística Punta Loma ofrece un mirador natural hacia la colonia de lobos marinos que habitan la costa todo el año.

El camino, de ripio y horizonte, atraviesa estepa y silencio. En la ruta, es probable cruzarse con guanacos, zorros, ñandúes. Todo parece quieto, pero vive. En los alrededores, la Playa Paraná invita a quedarse un rato más. A caminar sin apuro. A mirar los restos de un naufragio que emergen como fantasmas de metal entre la arena y el oleaje.

Mountain bike y kayak

Para los que no pueden quedarse quietos, hay bicicletas listas. Los circuitos de mountain bike recorren senderos costeros y rutas interiores. Se pedalea al ritmo del viento, entre matas bajas y miradores naturales. El kayak es otra opción para flotar entre costas, mientras el agua se desliza bajo los remos. Y si el viento lo permite, un paseo en velero regala otra perspectiva: la del viajero que navega el borde del continente.

También podés caminar por la costanera y el Muelle Luis Piedrabuena , con vistas privilegiadas del Golfo Nuevo frente a la ciudad. Vivir un atardecer en el Monumento al Indio , uno de los puntos panorámicos más visitados. Hacer una excursión de día completo a la Península Valdés o visita r Trelew y al Museo Paleontológico Egidio Feruglio , así como a Gaiman, con sus tradicionales casas de té y fuerte herencia galesa.

El cielo cuenta historias

Para cuando termina el día, hay que salir a cenar y Madryn ofrece una experiencia culinaria excepcional. Con más de 70 restaurantes invita a saborear especialidades como langostinos, mejillones, cholgas, navajas, panopeas, ostras, vieiras y cordero.

Y cuando cae la noche lo cubre todo, Madryn no se apaga, se enciende el cielo. Lejos de las luces de la ciudad, el turismo astronómico tiene su momento: la Vía Láctea como techo, las constelaciones como mapa. En las noches de luna llena, hay un privilegio que pocos conocen: las ballenas, sí, ellas también, emergen del agua plateada. Y por un instante, parece que el cielo y el mar se tocan.