Donde la ciencia camina a la par de río Chimehuín: CEAN abre sus senderos para contar cómo se cuida el ambiente

El circuito interpretativo del CEAN recorre las principales áreas técnicas del organismo, a orillas del río Chimehuín.

Desde Junín de los Andes, son apenas siete kilómetros por la Ruta Provincial 61, pero el paisaje cambia: el río Chimehuín acompaña, el verde se ordena en silencio y el tiempo parece bajar un cambio. Ahí, casi sin anuncios rimbombantes, funciona el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), un espacio donde la ciencia no se encierra en laboratorios herméticos sino que se deja recorrer, leer y comprender.

El circuito turístico-interpretativo propone una caminata distinta. No hay apuro ni espectáculo, hay carteles claros, senderos prolijos y una invitación concreta a entender cómo se investiga, se protege y se gestiona la flora y la fauna de la provincia. Cada estación del recorrido explica, con lenguaje accesible, qué se hace puertas adentro: desde el estudio de los ecosistemas acuáticos y terrestres hasta los programas de acuicultura que se desarrollan en el predio.

El entorno no es un detalle. El río Chimehuín marca el pulso del lugar y ayuda a comprender por qué la investigación aplicada necesita estar anclada al territorio. Lo que se observa en los tanques, en los sectores técnicos o en las áreas de manejo no es teoría abstracta, es trabajo cotidiano pensado para cuidar recursos, planificar usos sostenibles y anticipar problemas ambientales antes de que sea tarde.

A pocos kilómetros de Junín de los Andes, la ciencia se muestra en contacto directo con el territorio.

Caminar el CEAN es, también, asomarse a una forma de hacer ciencia que dialoga con la comunidad. El circuito está pensado tanto para visitantes ocasionales como para escuelas, estudiantes y vecinos que buscan entender qué hay detrás de palabras como conservación, biodiversidad o manejo responsable. La experiencia no abruma: ordena ideas, conecta conceptos y deja preguntas abiertas, que quizás sea uno de sus mayores aciertos.

Esta propuesta se suma a una agenda más amplia del organismo, que incluye visitas técnicas a productores, talleres educativos y participación en eventos regionales. Acciones que no siempre ocupan titulares, pero que sostienen, día a día, una política ambiental de largo aliento en Neuquén.

Las visitas al circuito son libres y gratuitas, de lunes a viernes de 10 a 13, y dependen de las condiciones climáticas. Antes de ir, conviene avisar: el CEAN recibe, pero también cuida sus tiempos y su entorno. Teléfono 02972 413956 o por WhatsApp al 2944 803238.