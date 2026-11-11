Eclipse 2027: Piedra Parada, el escenario patagónico para ver el anillo de fuego

El eclipse anular de Sol del 6 de febrero de 2027 tendrá como escenario el Área Natural Protegida Piedra Parada, en Chubut. La Luna cubrirá el centro del disco solar y dejará visible un anillo luminoso.

El 6 de febrero de 2027, el cielo de la Patagonia ofrecerá un espectáculo poco habitual. Durante varios minutos, la Luna se ubicará delante del Sol y dejará visible un anillo luminoso a su alrededor: el llamado «anillo de fuego». En el Área Natural Protegida Piedra Parada, en Chubut, ese fenómeno tendrá como marco un paisaje de estepa, cañadones y formaciones rocosas que convierten al lugar en un escenario singular para la observación astronómica.

Con ese horizonte nació Eclipse Patagonia Experience 2027, una propuesta que busca transformar el acontecimiento en una experiencia turística más amplia. La iniciativa reúne a Grado 42, operador turístico con 30 años de trayectoria en la Comarca Andina del Paralelo 42; a La Caldera, el establecimiento elegido como sede del encuentro; y al Grupo Astronómico Osiris, responsable del acompañamiento científico y de las actividades de observación.

La idea tomó forma después de una charla que el doctor Diego Galperin, coordinador general de Osiris, ofreció en El Bolsón el 6 de febrero de 2026, exactamente un año antes del eclipse. Allí explicó que el fenómeno sería visible desde esa localidad y a lo largo de una franja de unos 300 kilómetros hacia el sur. La previsión de que numerosos viajeros llegarían a la región para observarlo despertó el interés de Jorge Szwarcnabel, titular de Grado 42, quien lo convocó para pensar una propuesta que sumara el atractivo astronómico al conocimiento de los destinos andino-patagónicos.

«En función de sus conocimientos y de su experiencia acumulada en la organización de eventos para la observación de eclipses solares en distintos lugares del país, en esa charla dio a conocer que el eclipse anular sería visible en El Bolsón y en toda una franja de unos 300 kilómetros al sur, por lo que mucha gente se trasladaría a dicha zona para poder observarlo», explicó Jorge Szwarcnabel.

Piedra Parada fue elegida por el Grupo Astronómico Osiris por su ubicación en el centro de la franja de anularidad, donde el fenómeno podrá observarse durante más de siete minutos.

La elección de Piedra Parada surgió del análisis del equipo de Osiris. El sitio se encuentra en el centro de la franja de anularidad, donde el fenómeno podrá observarse durante más de siete minutos. A esa condición se suman las perspectivas meteorológicas favorables para la fecha y un entorno natural que ofrece una combinación de estepa, ondulaciones, cañadones y colores.

«Propusimos el Área Natural Protegida Piedra Parada como la mejor ubicación para observar este eclipse, por estar en el centro de la zona de anularidad, donde el fenómeno durará más de siete minutos, por las favorables previsiones meteorológicas para esa fecha y por el extraordinario paisaje de estepa con ondulaciones, cañadones y colores que allí se presentan», señala el coordinador de Osiris.

Con esa recomendación, Grado 42 tomó contacto con los propietarios del campo La Caldera, ubicado en el sector previsto para la observación y con un desarrollo turístico todavía incipiente. La respuesta fue positiva y permitió avanzar con la organización del evento.

Un anillo de fuego sobre la estepa

La jornada del 6 de febrero comenzará temprano en La Caldera. Los visitantes llegarán con tiempo para ubicarse y prepararse para una observación que se extenderá durante unas tres horas. Según el cronograma previsto, el eclipse comenzará a las 10.24, cuando la Luna empiece a desplazarse por delante del Sol. A partir de ese momento, el disco solar quedará cubierto de manera progresiva hasta llegar a la fase anular, prevista para las 11.58.

«Durante una hora y media, aproximadamente, la Luna irá tapando cada vez más al Sol hasta que podrá verse cómo se ubica dentro de él, dejando solo un anillo brillante a su alrededor: el famoso ‘anillo de fuego'», describen.

Eclipse Patagonia Experience 2027 combinará la observación astronómica con excursiones y actividades turísticas en El Bolsón y Lago Puelo.

Cada participante recibirá anteojos especiales para observar el fenómeno de manera segura. Además, podrá acercarse a los telescopios y otros equipos del Grupo Astronómico Osiris para contemplar el avance del eclipse con mayor detalle. Durante toda la actividad habrá explicaciones sobre las distintas etapas, recomendaciones para una observación segura y sugerencias para registrar el acontecimiento con fotografías.

El momento central llegará cuando la Luna quede dentro del disco solar y deje a la vista el anillo luminoso. La disminución de la luz modificará también el aspecto del paisaje: el cielo adquirirá un tono celeste pálido, similar al de un atardecer, aunque sin los colores rojizos. La temperatura podría bajar alrededor de cinco grados y provocar viento, por lo que los organizadores recomiendan llevar abrigo.

«Esos minutos serán vividos con una gran emoción por todos los asistentes», anticipan. La observación continuará después de la fase anular, mientras la Luna se desplaza y deja al Sol nuevamente al descubierto. El eclipse finalizará a las 13.38. Durante ese tiempo, los visitantes podrán seguir el fenómeno a través de los telescopios, tomar fotografías y consultar al equipo de especialistas.

La ciencia, al alcance de todos

El acompañamiento de Osiris será uno de los componentes centrales de la experiencia. El grupo cuenta con antecedentes en la organización de encuentros para observar eclipses solares desde 2010. Entre ellos figuran el eclipse anular de Sarmiento, Chubut, en 2017, con unos 300 asistentes; el eclipse total de Bella Vista, San Juan, en 2019, que convocó a unas 10.000 personas; el eclipse total de Valcheta, Río Negro, en 2020, con alrededor de 1.000 visitantes en plena pandemia; y el eclipse anular de Parque Patagonia, en Santa Cruz, en octubre de 2024, con unos 300 participantes.

Para 2027, el objetivo es recuperar y ampliar esa experiencia. La propuesta está dirigida a personas de todas las edades, tengan o no conocimientos previos de astronomía. Las explicaciones generales estarán pensadas para todo público, mientras que las consultas más específicas tendrán un espacio de intercambio individual con los integrantes del grupo.

El Grupo Astronómico Osiris acompañará la experiencia con telescopios, equipos de observación y explicaciones para seguir cada etapa del eclipse de manera segura.

«La información general que se brindará estará dirigida a todo el público, dejando los conocimientos más complejos y técnicos para ser respondidos mediante consultas individuales de los asistentes», explican. Y agregan: «Se priorizará la experiencia a vivir y el disfrute de la misma a partir de explicaciones, preguntas e interacciones que irá coordinando el Grupo Osiris a lo largo de todo el día».

Cinco días para descubrir la Comarca Andina

El eclipse será el centro del viaje, pero no la única actividad. Eclipse Patagonia Experience 2027 propone un programa de cinco días y cuatro noches, con base en El Bolsón y Lago Puelo. El paquete contempla traslados desde y hacia el aeropuerto de Bariloche, alojamiento con media pensión y acceso premium al encuentro en La Caldera.

El itinerario también incluye una noche de observación del cielo junto al Grupo Astronómico Osiris y una excursión a elección. Los viajeros podrán optar por un paseo lacustre en el lago Puelo, una salida de rafting por el río Manso o una caminata o cabalgata hasta el Cajón del Azul. También habrá tickets de acceso para quienes prefieran viajar por su cuenta y participar únicamente de la jornada del eclipse.

Para Jorge Szwarcnabel, titular de Grado 42, la trayectoria de la agencia es una herramienta central para coordinar una propuesta que requiere mucho más que organizar la observación. «Los 30 años de trayectoria de Grado 42 son un respaldo para la organización de Eclipse Patagonia Experience 2027», sostiene.

Un fenómeno que se prepara con tiempo

Observar un eclipse solar requiere planificación. No alcanza con conocer la fecha: también es necesario elegir el lugar, organizar el traslado y contar con los elementos adecuados para seguir el fenómeno sin riesgos. Por eso, los organizadores recomiendan anticipar las reservas y no dejar la decisión para último momento.

«Un eclipse solar es un viaje en el tiempo y en el espacio para el que es necesario prepararse. Uno debe comenzar unos meses antes a programar su desplazamiento hasta la zona de anularidad y debe prepararse para observar el fenómeno en forma segura, además de obtener el asesoramiento necesario para disfrutar al máximo de todo lo que ocurrirá», plantea Szwarcnabel.

La fecha suma otro atractivo: el eclipse ocurrirá un sábado por la mañana, en el comienzo del fin de semana largo de Carnaval y en plena temporada de vacaciones de verano. La expectativa es que ese contexto favorezca la llegada de visitantes a la región. Una experiencia que une astronomía y turismo, con la posibilidad de descubrir la Patagonia desde otro punto de vista: mirando hacia el cielo.

La información sobre el evento y las modalidades de participación está disponible en: https://patagoniaeclipses.com/