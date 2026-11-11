Lo condenaron a 11 años de prisión por el homicidio de Cristian Queupán en Neuquén

El tribunal estuvo integrado por los jueces Luis Giorgetti, Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina.

Héctor Gabriel Mercado fue condenado a 11 años de prisión efectiva por el homicidio de Cristian Alejandro Queupán, ocurrido en septiembre de 2025 en el barrio Don Bosco de Neuquén. La pena fue fijada por unanimidad por el tribunal que ya lo había declarado responsable del crimen.

Los jueces Luis Giorgetti, Juan Pablo Encina y Luciano Hermosilla consideraron que ese plazo era justo y equitativo. Para determinarlo, evaluaron los agravantes y atenuantes expuestos durante la audiencia de cesura, para fijar la sanción.

La fiscalía había pedido 15 años

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 15 años de prisión. La defensa, por su parte, pidió el mínimo previsto por el Código Penal para el homicidio simple: ocho años de prisión efectiva.

Como agravantes, los magistrados consideraron la extensión del daño provocado y las circunstancias del ataque. En particular, ponderaron el impacto psicológico que la muerte de Queupán tuvo en su hija.

Los factores que redujeron la pena

Entre los atenuantes, el tribunal valoró que Mercado tenía 20 años al momento del hecho y que no registraba condenas anteriores. También tuvo en cuenta que es padre de un niño pequeño, que cuenta con contención familiar y que manifestó arrepentimiento.

El crimen ocurrió en septiembre de 2025, en el barrio Don Bosco de Neuquén. Según se estableció en el juicio, Mercado persiguió y apuñaló por la espalda a Queupán, con quien había mantenido una discusión previa.

La condena fue impuesta por los mismos jueces que habían declarado responsable a Mercado por el homicidio en la ciudad de Neuquén.