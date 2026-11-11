Un hombre fue condenado a diez años de cárcel por abusos sexuales contra tres niñas en el Alto Valle

El tribunal dispuso que la condena sea comunicada al registro provincial de personas condenadas por delitos sexuales.

Un tribunal colegiado de Cipolletti condenó a diez años de prisión efectiva a un hombre por delitos contra la integridad sexual cometidos contra tres niñas en el Alto Valle Oeste. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado pleno: el acusado reconoció su responsabilidad y aceptó la pena acordada entre la Fiscalía, la querella y la defensa.

La audiencia reunió los dos expedientes y permitió resolver en un mismo acuerdo la responsabilidad por los tres hechos. La resolución fue unánime y quedó firme el mismo día, luego de que las partes renunciaran a los plazos de impugnación.

Tres víctimas y hechos en distintos períodos

Los expedientes comprendieron hechos contra dos hermanas y una prima. En el primero, la acusación describió abusos contra una niña que tenía menos de 13 años cuando comenzaron los episodios, entre 2010 y 2013. El hombre aprovechaba la relación de confianza con la familia para cometer tocamientos. Los hechos continuaron e incluyeron la exhibición de material pornográfico.

La acusación también incluyó episodios de abuso sexual con acceso carnal entre 2015 y 2019. Para obligar a la adolescente a concurrir a su domicilio, el acusado la amenazaba con publicar fotografías íntimas. Fue condenado por abuso sexual simple reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado, corrupción de menores agravada y amenazas.

El segundo caso tuvo como víctima a la hermana de la primera niña, también menor de 13 años. El hombre era su padrino y el episodio ocurrió entre noviembre de 2018 y noviembre de 2020. Fue calificado como abuso sexual simple.

El tercer hecho ocurrió entre 2016 y 2017 y tuvo como víctima a una niña de entre nueve y diez años. Según la sentencia, el hombre ingresó a la habitación donde descansaba y cometió actos de abuso. Fue condenado por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

Las pruebas que valoró el tribunal

Para homologar el acuerdo, los jueces consideraron el reconocimiento del acusado y las pruebas reunidas: declaraciones de las tres víctimas, testimonios de familiares, entrevistas especializadas, informes psicológicos y actuaciones policiales.

También destacaron que las descripciones de una vivienda aportadas por las niñas coincidieron con lo constatado durante un allanamiento. El tribunal señaló que los relatos pudieron corroborarse con otros elementos.

Dos de las víctimas participaron de la audiencia y manifestaron su conformidad con la pena.

La sentencia quedó firme

La decisión fue unánime. El tribunal estuvo integrado por María Florencia Caruso, Marcelo Gómez y Guillermo Merlo. La Fiscalía estuvo representada por Analía Díaz, la defensa por Silvana Ayenao y la querella por Sara Cuper.

Los jueces ordenaron informar a las víctimas sobre planteos durante la ejecución de la pena y comunicar la condena al registro provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.