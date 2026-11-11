Escapó por un paredón tras intentar robar en una vivienda, pero lo detuvieron en Roca

La Comisaría 21° de Roca intervino en el procedimiento tras recibir la alerta de una vecina. Foto: archivo.

Un hombre de 27 años fue detenido este martes por la noche en General Roca, acusado de intentar ingresar a robar un departamento deshabitado. El procedimiento comenzó a partir del aviso de una vecina, que advirtió movimientos sospechosos en el inmueble y dio intervención a la Policía.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Luis Piedra Buena al 2600. Según la información policial, la mujer observó a un desconocido mientras intentaba forzar el acceso posterior de la propiedad, por lo que alertó a los efectivos de la Comisaría 21°.

Cuando los primeros policías llegaron al lugar, el sospechoso advirtió la presencia del patrullero y escapó al saltar un paredón perimetral.

Un operativo cerrojo permitió localizar al sospechoso

A partir de los datos aportados, el personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), dependiente de la Unidad Regional II, desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones. El procedimiento permitió localizar e interceptar al hombre en la esquina de las calles Evita y Damas Patricias.

Posteriormente, los efectivos inspeccionaron la vivienda y constataron daños en la cerradura de la puerta trasera. Además, encontraron una bicicleta, una mochila con mercadería y un caño metálico que habría sido utilizado para hacer palanca.

La propietaria del inmueble realizó la denuncia penal correspondiente y la Fiscalía de turno dispuso la aprehensión del sospechoso, en el marco de una causa por tentativa de robo.



