Tini Stoessel y su padre Alejandro habrían llegado a un acuerdo millonario: cómo se repartió la fortuna familiar

Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, habrían llegado a un acuerdo económico después de varios meses de tensiones familiares relacionadas con la administración del patrimonio de la cantante. Según revelaron en televisión, las negociaciones habrían concluido con una distribución de bienes, propiedades y fondos que incluye también a su madre, Mariana Muzlera, y a su hermano Francisco.

La información fue difundida por el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos (América TV) y reproducida por A24 Primicias Ya. De acuerdo con esa versión, Tini conservaría el 70% del patrimonio familiar, mientras que el 30% restante se distribuiría entre sus padres y su hermano. Aunque el acuerdo llevaría varios meses cerrado, todavía quedarían trámites administrativos pendientes.

Cuánto dinero se habría quedado Alejandro Stoessel tras el acuerdo con Tini

Uno de los datos que más repercusión generó fue el porcentaje que le correspondería a Alejandro Stoessel, quien durante años estuvo vinculado con la administración de la carrera artística de su hija.

Según detalló Ambrosino, el reparto patrimonial habría quedado establecido de la siguiente manera:

Tini Stoessel: 70% del patrimonio.

70% del patrimonio. Alejandro Stoessel: 15%.

15%. Mariana Muzlera: 10%.

10%. Francisco Stoessel: 5%.

De esta manera, el empresario recibiría un 15% del patrimonio total, aunque no se informó una cifra definitiva en dólares ni en pesos.

El periodista explicó que la distribución podría tener variaciones según la valuación de los inmuebles y las cuentas bancarias involucradas.

También aseguró que el entendimiento se habría alcanzado hace al menos dos meses, pero que todavía restarían cambios de titularidad y gestiones administrativas para completar el proceso.

Qué pasará con las casas de Tini Stoessel en Argentina y Miami

El supuesto acuerdo no solo contempla dinero, sino también distintas propiedades ubicadas en Argentina y Estados Unidos.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la decisión que habría tomado la cantante respecto de los inmuebles.

Tini habría manifestado su intención de conservar únicamente la casa de San Isidro donde reside actualmente, sin reclamar otras viviendas incluidas en el patrimonio familiar.

Entre las propiedades mencionadas aparecen una casa en Martínez y un departamento donde vive su abuela materna. Según trascendió, este último continuaría destinado a la mujer, independientemente de los cambios patrimoniales.

En Miami, la familia también posee una propiedad cuya titularidad estaría dividida en partes iguales entre Tini y Alejandro Stoessel.

Sin embargo, la artista tampoco tendría interés en conservar su participación en ese inmueble.

Las cuentas en el exterior, otro punto clave del acuerdo familiar

Además de las propiedades, uno de los asuntos centrales de las negociaciones habría sido el manejo de las cuentas bancarias y los fondos depositados en el exterior.

Según explicó Ambrosino, algunas cuentas vinculadas con el patrimonio de la cantante figurarían actualmente a nombre de Alejandro Stoessel.

El acuerdo contemplaría que esos fondos pasen a estar bajo la administración de una persona designada por Tini, que podría ser un abogado o contador.

El dinero no necesariamente quedaría registrado directamente a nombre de la artista, sino bajo una estructura administrativa elegida por ella.

Esta reorganización buscaría establecer una nueva modalidad de control sobre los recursos económicos relacionados con su trayectoria profesional.

Cómo comenzó el supuesto conflicto económico entre Tini Stoessel y su familia

Las versiones sobre diferencias familiares comenzaron a circular meses atrás, cuando distintos programas de espectáculos hablaron de una presunta revisión de las finanzas de la cantante.

En ese momento, trascendió que Tini habría solicitado una auditoría para conocer cómo estaban administrados los ingresos generados durante su carrera, incluidos recitales, contratos publicitarios y acuerdos discográficos.

A partir de esa información surgieron especulaciones sobre el control de las sociedades familiares y la titularidad de distintos bienes.

Sin embargo, las versiones sobre presuntas irregularidades económicas no fueron acreditadas públicamente y deben distinguirse de la información difundida ahora sobre el supuesto reparto patrimonial.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Alejandro Stoessel dieron a conocer un comunicado oficial que confirme los porcentajes revelados en televisión.

Por eso, aunque el acuerdo habría permitido avanzar en la reorganización de los bienes familiares, los detalles conocidos hasta ahora corresponden a información periodística y no a documentación difundida por las partes.