Misas récords de León XIV en Palermo y en Luján con más de 2 millones: qué lugar ocupan entre las más multitudinarias de la historia

Una misa récord del papa León XIV en el Monumento a los Españoles. Foto: Gentileza Ewtn News.

El papa León XIV convocó el lunes pasado alrededor de 2,5 millones de fieles en la misa en CABA, un número que marcó un récord en su pontificado hasta el momento. Este miércoles 11 de noviembre, una cifra similar hay en la celebración que hay en Luján en su último día de visita en Argentina.

El Pontífice luego emprenderá su viaje hacia Perú, próximo destino de su gira en Latinoamérica.

Misas récords en Palermo y en Luján del papa León XIV

La misa que se hizo en el Monumento a los Españoles y su recorrido en papamóvil, en Palermo, congregó alrededor de 2,5 millones de fieles, señaló Vatican News. El papa reconoció «el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros». Su homilíaestuvo encauzada hacia las familias, en su labor evangelizadora, y la Iglesia como estandarte del bien común.

Este lunes, en Luján, su última misa antes de partir hacia Perú, las autoridades reportan alrededor de 2 millones de feligreses.

Las misas más numerosas de la historia: récords de Francisco y Juan Pablo II

En 2015, una misa del papa Francisco en Filipinas reunió entre 6 y 7 millones de fieles y es hasta ahora el evento más masivo de un Sumo Pontífice. Fue en el Parque Rizal, en Manila.

¡Histórico! Más de 6 millones en última Misa del #PapaFilipinas http://t.co/J1sswsE9Cf http://t.co/eRqrliq9Ky — EWTN News Español (@aciprensa) January 18, 2015

En ese entonces, el Director de la Sala Stampa del Vaticano, Padre Federico Lombardi, dijo que fue «el evento más grande de la historia de los Papas”.

La otra celebración eucarística que le sigue en cantidad fue también en Filipinas. En ese caso presidida por el papa Juan Pablo II en la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Manila en 1995. Se convocaron entre 4 y 5 millones de fieles, reportaron las autoridades.

Otra convocante fue en Río de Janeiro. Fue el 28 de julio de 2013 y la celebró el papa Francisco. Fue durante la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en la playa de Copacabana. Se estimaron alrededor de 3 millones de personas.

Tres años después, en Cracovia, la misa de clausura de la JMJ reunió unos 3 millones.

En número, luego le siguen las misas en Palermo y en Luján, ambas durante la visita de León XIV a Argentina.