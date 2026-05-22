Fin de semana largo en Las Grutas: actividades culturales, gastronomía y música en San Antonio Oeste y el Puerto

Fin de semana largo en Las Grutas. Foto: archivo.

Durante el fin de semana largo del 22 al 25 de mayo, Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto del Este ofrecerá una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas, con propuestas para residentes y turistas en distintos puntos del ejido sanantoniense.

La programación incluye charlas, presentaciones literarias, clases de cocina, degustaciones, espectáculos musicales y actividades deportivas, con entrada libre en la mayoría de los eventos.

Viernes 22 de mayo: apertura con cultura y literatura

Las actividades comienzan el viernes en el Museo Histórico Cultural de San Antonio Oeste (Costanera 50) y en la Casa de la Cultura de Las Grutas (Segunda Bajada).

08:00 a 12:30: actividades en el Museo Histórico Cultural (SAO)

actividades en el Museo Histórico Cultural (SAO) 14:00 a 18:00: continuidad de propuestas culturales en el museo

continuidad de propuestas culturales en el museo 18:30: presentación del libro “El Retorno del Águila” en la Casa de la Cultura de Las Grutas

La jornada marca el inicio de un cronograma que busca poner en valor los espacios culturales de la región.

Sábado 23 de mayo: gastronomía, pesca y noche patagónica

El sábado será una de las jornadas más intensas del cronograma, con actividades en Las Grutas durante toda la tarde y un cierre musical destacado.

11:30: charla Banco Patagonia – Casa de la Cultura

charla Banco Patagonia – Casa de la Cultura 11:45 : charla de pesca – Casa de la Cultura

: charla de pesca – Casa de la Cultura 12:15: masterclass de cocina regional

masterclass de cocina regional 13:00: degustación gastronómica

degustación gastronómica 14:00 a 18:00: actividades en el Museo Histórico Cultural de SAO

actividades en el Museo Histórico Cultural de SAO 21:30: Gran Noche Patagónica con Cuti y Roberto Carabajal en Parrilla TyT (Peatonal Viedma 1035)

La jornada combina capacitación, identidad productiva y música popular con fuerte impronta regional.

Domingo 24 de mayo: deporte, feria y celebración

El domingo estará marcado por actividades comunitarias y deportivas en Las Grutas.

09:30: acto por el 33° aniversario del Hospital Área Programa Las Grutas (Buyayisqui 700)

acto por el 33° aniversario del Hospital Área Programa Las Grutas (Buyayisqui 700) 11:00: largada de la carrera aniversario del Hospital Violeta Villalobos

largada de la carrera aniversario del Hospital Violeta Villalobos 14:00 a 18:00: Peña y chocolatada en Plaza Luis Piedrabuena

Peña y chocolatada en Plaza Luis Piedrabuena 14:00 a 18:00: actividades en el Museo Histórico Cultural de SAO

La jornada propone un fuerte componente comunitario, con participación de instituciones locales y vecinos.

Lunes 25 de mayo: pericón nacional y cierre del fin de semana

El cierre del fin de semana largo estará atravesado por celebraciones patrias y propuestas culturales.

14:00: Gran Pericón Nacional en el Centro de Jubilados y Pensionados de SAO (Pellegrini y Mitre)

Gran Pericón Nacional en el Centro de Jubilados y Pensionados de SAO (Pellegrini y Mitre) 14:00 a 18:00: actividades en el Museo Histórico Cultural de San Antonio Oeste

El evento busca reunir a la comunidad en el marco del 25 de Mayo, con expresiones tradicionales y actividades abiertas al público.