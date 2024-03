El auténtico pueblo de la Patagonia donde Perón pasó su infancia y es el secreto mejor guardado

Camarones, en Chubut, es uno de esos destinos que cautivan a primera vista. Con su encanto natural y la calidez de su gente, esta localidad costera guarda los secretos de una Patagonia salvaje: atravesada por particulares hechos históricos, una fauna abundante y un clima indómito. Este pequeño pueblo reescribe la narrativa de un pasado que aún subsiste.

A pocos kilómetros del pórtico de ingreso al pueblo, ya se puede ver el mar. Ahí cerca, ondulando en el límite terrestre natural de Chubut. También se alzan distintos puntos de colores que, al acercarse, toman forma de casonas. Como bastiones de la historia, marcan que el pasado está más presente que nunca.

Este pequeño pueblo tiene mucho más de lo que se ve a simple vista. Es una caja de Pandora que contiene historias que se guarecen en sus rincones. En las casas, en las esquinas, en los museos y en las islas de sus alrededores. Todo, tiene algo para contar.

Yamila Huenchual Fernández tiene 44 años. Nació y se crio en Camarones. Sus padres eran docentes y es la segunda de tres hermanos. “Viví toda mi vida en el pueblo y siempre lo vi con los ojos de un vecino más. Hasta que empecé a estudiar la carrera de Turismo y ahí cambió mi perspectiva”. Desde hace más de 20 años se desempeña en el área turística y aseguró que su objetivo es “mostrarle a todo el mundo lo lindo que es mi pueblo”.

Un pueblo auténtico

Decir que Camarones es un pueblo auténtico no es un eufemismo. Se trata de una categoría otorgada por Nación que hace referencia a aquellos poblados argentinos que “se caracteriza por conservar su identidad e idiosincrasia, plasmadas en diferentes aspectos relacionados con su patrimonio natural y/o cultural, su arquitectura, tradiciones, gastronomía, paisaje, historia, religión, artesanías, y el origen de sus pobladores”.

En este pequeño lugar de Chubut pasaron muchas cosas. “Tuvimos un hecho particular que se dio en 1535, cuando los españoles que llegaron al continente fundaron la gobernación de Nueva León la que, posteriormente, le dio origen a la provincia de Chubut. Casi 4 siglos después se fundó Camarones”, relató Yamila.

Y prosiguió: “El pueblo surgió por su condición natural de puerto. Se fue organizando y ordenando en torno a esto y por eso las casas son de estilo inglés, con chapa acanalada y madera. Muchas de ellas se mantienen originales, lo que hizo que se obtenga este título de pueblo auténtico”.

También se produjo un particular hecho que tuvo a las costas de Camarones como escenario. El buque Villarino encalló en una isla cercana. Este no fue un naufragio más y no se trataba de cualquier embarcación, fue la nave que repatrió los restos del general José de San Martín desde Francia a Buenos Aires.

Y las historias siguen. Porque este pequeño poblado supo albergar, durante su infancia, a uno de los presidentes más importantes del país. “El ex presidente Juan Domingo Perón vivió en el pueblo durante su niñez, y ahora tenemos un museo donde fue su casa”, destacó la directora de Turismo.

Atractivos naturales

Camarones está literalmente rodeado de naturaleza. Forma parte de un área con una biodiversidad única en el país que contiene sitios increíbles. “Uno de los atractivos principales del pueblo es el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías que existe formalmente desde 1983. Se caracteriza por ser uno de los lugares de reproducción del pingüino de Magallanes, además de contener una abundante fauna terrestre y costera”, detalló Yamila.

“Además – remarcó – se puede conocer el Parque a través de una excursión náutica por la bahía o hacia las distintas islas. Hay también senderos autoguiados que tienen mucha información sobre la flora y la fauna autóctona”.

City tour

Otra de las opciones para sumergirse en la historia de Camarones es hacer el city tour guiado por el pueblo. “De esta manera los visitantes pueden conocer en profundidad la idiosincrasia, la historia y la arquitectura que tenemos”, destacó la directora de Turismo local.

El turismo de Camarones está en auge, según datos oficiales, los fines de semana largos, suele tener entre un 95 y un 97 por ciento de ocupación hotelera. Mientras que, en temporada, un promedio de 80 u 85 por ciento. Cifras muy elevadas teniendo en cuenta el contexto económico actual.

Además, Yamila realizó un adelanto que puede cambiarle, aún más, la dinámica al pueblo. “Estamos trabajando para que Camarones sea un puerto donde recalen los cruceros chicos que pasan por la provincia. Creemos que va a ser un gran impulso para el pueblo”, concluyó.

El museo es una construcción flamante, diseñado con una réplica de la casa original (incendiada en los 80) adelante, y dos plantas más.

Camarones queda a 28 km de la interesante Reserva Provincial Cabo Dos Bahías, también conocida como Caleta Sara, una especie de mini Punta Tombo, y mucho menos conocida. Es, a su vez, el centro urbano más próximo al Parque Nacional Marino Costero Patagonia Austral, designado en 2007, el primero en proteger las costas y sus aguas.

Fuente Ambiente Chubut