El Bolsón de viste de verano el finde largo: vuelve el Festival de las Bebidas Patagónicas con sabores y diseño

La calle Onelli será peatonal y alojará los más de 25 puestos de comida y bebidas del festival.

La tarde en El Bolsón empieza a cambiar de pulso cuando el sol baja detrás del Piltriquitrón y la calle Onelli se transforma en peatonal. Es ahí, en ese corazón tan propio de la Comarca, donde este fin de semana se desplegará el Segundo Festival de las Bebidas Patagónicas, un encuentro que mezcla saberes, sabores y creatividad regional. Serán dos jornadas, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, en las que el aire tendrá perfume a frutos rojos, cerveza recién tirada, ahumados artesanales y ese clima festivo que hace tiempo distingue a los eventos bolsonenses.

Como sucedió el año pasado, cuando la propuesta sorprendió por su poder de convocatoria, la Secretaría de Turismo decidió ampliar la apuesta: más stands, más experiencias y dos grandes novedades que cruzan identidad local e innovación: un Concurso de Bebidas y un desfile de Bio Moda, un rubro que crece con fuerza en la región.

El horario acompaña las ganas: de 17 a 1 de la madrugada, con temperaturas que rozarán los 30 grados y noches abiertas, casi pensadas a medida de este festival.

Un patio gastronómico que celebra el origen

Más de 15 puestos de bebidas artesanales y 10 propuestas de comida formarán un patio gastronómico que será recorrido obligado. Desde los wafles y sabores de La Cumbre hasta los ahumados de Mallín, pasando por La Lola, Marsicos Love, Nordoeste, La cocina de Willy, Snack Venezolano, Sobre Ruedas y los helados Tunquelén: la identidad local se servirá en platos y vasos.

En el universo de las bebidas, la oferta será igual de diversa: Épica, Cumbre, Dos Corsarios, Radal, Cerveza El Bolsón, Mystic Fog, Awka, y Nordoeste, además de licuados y propuestas sin alcohol.

Y en el rubro de espirituosas, aparecen las joyitas del festival: Valkyria, Namaste, Mr. Piche, Jaque a la Reina y el debutante Fernuez, un fernet de nuez que ya despierta curiosidad.

El desfile de Bio Moda reunirá a nueve diseñadores locales que trabajan con biomateriales.

La subsecretaria de Turismo, Sofía Seroff, adelanta uno de los platos fuertes del sábado: el desfile de Bio Moda, donde nueve diseñadores locales presentarán prendas creadas con biomateriales y procesos de bajo impacto ambiental.

Cada diseñador subirá al escenario tras la pasada de sus cinco prendas, en una propuesta que combina estética, sustentabilidad y producción local. El desfile tendrá un intermedio musical a cargo del artista bolsonense Gagaloo, para mantener la energía del público antes de la segunda parte.

Domingo de coctelería y competencia

El domingo llegará el turno del Concurso del Trago Bolsonense, una competencia abierta a bebidas con o sin alcohol. El primer premio será de $150.000 y el segundo, un kit profesional de coctelería.

El concurso del Trago Bolsonense premiará a las mejores creaciones con y sin alcohol.

Como parte del segmento, el bartender Samuel Rowan presentará el “Trago del Centenario de El Bolsón”, una creación propia para homenajear a la ciudad en su cumpleaños del próximo 28 de enero.

Entre un vaso y otro, el festival seguirá su curso con música en vivo de distintos géneros, una programación que completa la experiencia y deja en claro que esta edición será el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025–2026.

La calle Onelli, vuelta peatonal por estos dos días, se convertirá en un pasillo vibrante donde familias, viajeros y curiosos podrán recorrer puestos, probar sabores nuevos, detenerse en una charla espontánea o bailar sin apuros bajo las guirnaldas de luces. “Vamos a tener temperaturas hermosas, de hasta 30 grados”, anticipa Seroff. Una invitación casi explícita para dejarse llevar por el ritmo tranquilo de la Comarca Andina.