El Bolsón logró el sello de Calidad Turística Argentina y se consolida como destino sostenible

El Bolsón recibió la distinción nacional de Calidad Turística por su gestión integral como municipio turístico sostenible.

El Bolsón sumó un nuevo motivo de orgullo. La localidad rionegrina acaba de obtener el sello de Calidad Turística Argentina, una distinción nacional que no solo reconoce el trabajo realizado en los últimos años, sino que también le abrirá puertas para crecer en competitividad, visibilidad y confianza frente a los viajeros.

La certificación forma parte del Sistema Argentino de Calidad Turística, un programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que busca acompañar a los municipios en la gestión integral de destinos sostenibles. Para alcanzarlo, El Bolsón debió cumplir con los lineamientos de un extenso manual de casi 400 páginas que evalúa desde la organización institucional hasta la prestación de servicios turísticos.

“La Municipalidad de El Bolsón presenta las evidencias suficientes para obtener el distintivo asociado al programa”, comunicó la Dirección Nacional de Calidad Turística al otorgar la distinción. Y agregó: “Esfuerzos como estos contribuyen a la eficiente administración de productos y servicios turísticos en pos de la competitividad de los destinos, y por ello consideramos propicio este reconocimiento”.

Con el nuevo sello, la ciudad gana visibilidad y competitividad, además de beneficios en capacitación y promoción.

El sello se apoya en tres grandes pilares. El primero es el fomento permanente a la capacitación, para que quienes integran el sector turístico puedan actualizarse de manera constante. El segundo es la inclusión en programas nacionales que guían a los municipios en la evolución hacia estándares cada vez más altos. Y el tercero es la participación en una “colmena de calidad turística”, un espacio colaborativo que impulsa la mejora continua en la gestión, tanto en lo administrativo como en lo operativo.

Qué cambia para El Bolsón

Más allá del prestigio simbólico, esta certificación trae beneficios concretos. Actúa como un sello de garantía que respalda la calidad de sus alojamientos, su gastronomía y sus actividades de aventura. Refuerza la marca El Bolsón en el mercado nacional e internacional, atrayendo a un perfil de viajero que busca destinos con estándares altos y compromiso con la sostenibilidad.

También significa más movimiento económico y empleo local, ya que los requisitos de calidad exigen personal capacitado y servicios en regla. En este camino, el Estado nacional acompañará con programas de formación y profesionalización, claves para sostener la mejora continua.

En el mundo del turismo, la reputación es un activo invaluable. Para El Bolsón, este sello representa la validación de años de esfuerzo de prestadores, instituciones y vecinos que apostaron por un destino que combina belleza natural, propuestas al aire libre e infraestructura a la altura de su entorno.

Desde ahora, quienes visiten la ciudad sabrán que detrás de cada servicio hay un estándar reconocido oficialmente, que respalda lo que muchos viajeros ya comprobaron en primera persona: que El Bolsón es mucho más que un lugar para conocer, es un destino que se vive con confianza, calidez y calidad.