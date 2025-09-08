El lujo es vulgaridad: el desayuno buffet no encaja con el turismo sustentable

El desayuno buffet, antes sinónimo de lujo, hoy enfrenta críticas por el alto nivel de desperdicio que genera.

Durante décadas, el desayuno buffet fue el símbolo máximo de los hoteles de lujo. Mesas llenas de panes, bandejas de frutas, jugos de colores, huevos en todas sus versiones y una promesa tácita de abundancia sin límites. Sin embargo, esa postal perfecta empieza a mostrar sus sombras. El desperdicio de alimentos, el consumo excesivo y el impacto ambiental.

El buffet, que alguna vez fue sinónimo de status, hoy está en el ojo de la tormenta. La abundancia se traduce en cifras difíciles de ignorar. El Informe sobre Desperdicio de Alimentos 2024 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, citado por BBC Mundo, estima que se tiraron 1.050 millones de toneladas de comida en el mundo, y que casi un tercio provino del sector de los servicios. En ese escenario, los desayunos buffet figuran entre los principales responsables, generan más del doble de desperdicio que un menú a la carta.

“Desperdiciar comida significa desperdiciar recursos como tierra, agua, energía y trabajo. Y cuando esa comida termina en basureros, emite gases de efecto invernadero que dañan al planeta”, explica Jocelyn Doyle, de la Sustainable Restaurant Association. Su mirada coincide con la de muchos especialistas en hospitalidad que advierten que el lujo, tal como lo conocíamos, ya no encaja con las nuevas exigencias de sostenibilidad.

Hoteles en todo el mundo ajustan sus propuestas para reducir el impacto ambiental y adaptarse a nuevos hábitos de viaje.

Algunos hoteles ya empezaron a reaccionar. En el norte de Europa, Scandic Hotels redujo el tamaño de muffins y tortas, alentando a los huéspedes a repetir antes que a acumular. En Bangkok, un cartel junto al buffet recuerda: “Tome solo lo que pueda comer”. Y cadenas como Hilton o Ibis ajustaron sus propuestas con platos más pequeños, envases individuales.

La chef tailandesa-estadounidense Pichaya “Pam” Soontornyanakij lo resume así: “El buffet de desayuno fue un símbolo de una era que celebraba la abundancia como lujo. Pero el lujo ha evolucionado. Hoy se trata de calidad y cuidado, no de exceso”

La transformación también tiene que ver con los nuevos hábitos de viaje. Algunos huéspedes valoran más la experiencia personalizada que la montaña de opciones. El desafío es claro encontrar el equilibrio.

Hoteles verdes una tendencia que crece

Cada vez más turistas buscan alojamientos que reduzcan su impacto ambiental y contribuyan al desarrollo económico y cultural de los destinos que visitan. El turismo sustentable se consolida en Argentina: 142 hoteles del país cuentan con la certificación “Hoteles más Verdes”, que garantiza prácticas responsables con el medio ambiente y la comunidad.

Según datos del Consejo Global de Turismo Sostenible, el 90% de los viajeros prefiere alojamientos sostenibles y el 34% está dispuesto a pagar más por ellos.