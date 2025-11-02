El «Caribe» de Argentina: un pueblo con playas turquesas, ostras frescas y tranquilidad

Los Pocitos, una localidad costera en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, es caracterizada por sus aguas turquesas y su ambiente sereno, lo que le ha valido el apodo de «el Caribe bonaerense». Este destino, con apenas 70 habitantes, se presenta como una alternativa para quienes buscan tranquilidad y un contacto directo con la naturaleza, alejado del turismo masivo.

El paraje se ubica en el partido de Patagones, dentro de la Reserva Natural Bahía San Blas, a lo largo de 24 kilómetros de costa virgen sobre el Golfo San Matías. Durante la temporada de verano, el mar registra temperaturas de hasta 22 grados, una particularidad en la región que contribuye a la transparencia de sus aguas y a la arena clara.

Su perfil de pueblo chico permite un ritmo de vida pausado y experiencias auténticas.

Además de su atractivo paisajístico, Los Pocitos es reconocido por un fenómeno natural único en Argentina: la proliferación de ostras en sus costas. Miles de estos moluscos viven y se reproducen de manera libre, contribuyendo a la excepcional tonalidad turquesa del agua al actuar como filtros naturales.

La localidad es considerada el único asentamiento ostrero de Argentina y cada verano celebra la Fiesta Provincial de la Ostra, un evento que atrae visitantes para degustaciones y propuestas gastronómicas locales.

Cómo llegar a Los Pocitos y la historia detrás del «Caribe» en el Golfo San Matías

La historia local relata que, hace aproximadamente cuatro décadas, un hombre de origen japonés identificó las condiciones ideales del Golfo San Matías para el cultivo de ostras. Aunque este pionero no regresó, el ecosistema marino continuó su curso, y actualmente los bancos de ostras crecen de forma natural y abundante, consolidando a Los Pocitos como un referente ecológico y gastronómico.

La oferta turística del lugar se complementa con actividades como la pesca, el avistaje de aves, entre las que se destaca la gaviota cangrejera, especie típica de la zona, y caminatas por un extenso muelle de madera que se adentra en el mar.

Desde este punto, los visitantes pueden apreciar un horizonte abierto, en un entorno de calma.

Para llegar a Los Pocitos desde la Ciudad de Buenos Aires, se deben recorrer aproximadamente 900 kilómetros.

El trayecto principal es por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 918, donde se toma un desvío de ripio que, según se informa, se encuentra en buen estado y conduce directamente al balneario. El viaje en auto demanda alrededor de 10 horas. La ciudad más cercana es Carmen de Patagones, ubicada a unos 80 kilómetros del pueblo costero.