La 36° Fiesta Nacional de la Trucha brilla en Junín: pesca, ríos mágicos y tradición

Junín de los Andes volvió a celebrar su vieja pasión. La 36° Fiesta Nacional de la Trucha terminó, pero dejó encendido un fuego que recién empieza, la temporada de pesca que inauguraron y que durará hasta mayo, cuando el río vuelva a pedir descanso. Tres días alcanzaron para que la ciudad recordara por qué la pesca con mosca es mucho más que un deporte: es identidad, trabajo, memoria y afectos que se renuevan al borde del agua.

El viernes, la inauguración fue como manda la tradición: embarcaciones bajando por el río, cotrte de cinta, guías saludando desde la corriente. Y un momento que dejó la garganta apretada: el homenaje a Celso Gallardo, guía querido y reconocido, fallecido en junio por una enfermedad. Su familia sostuvo un pasacalle frente a todos y descubrieron una placa en su nombre. Hubo pocas palabras, las justas. El resto lo dijo el silencio acompañado por el sonido del Chimehuin.

En el Salón del Bicentenario, las charlas técnicas ocuparon la mañana. Afuera, la ciudad se preparaba para las noches frías y festivas que se venían. La feria alrededor de la plaza San Martín reunió a los trabajadores de Junín Produce Sustentable, una organización de feriantes que trabaja junto a la Subsecretaría de Producción, dependiente de Turismo y Producción.

Había una carpa con productos elaborados por productores y emprendedores de la zona; otra globa destinada a la feria gastronómica; y una más para los feriantes comerciales, donde se ofrecían artículos vinculados a la pesca.

Y cuando cayó la oscuridad, el Centro Tradicionalista Huiliches se llenó de pañuelos al viento. El folclore hizo lo suyo y Los Tekis pusieron a saltar a los más vecinod de Junín. Pero el gran instante llegó cuando Marité Berbel se paró en el escenario. Cantó sus clásicos, uno tras otro, y el público respondió coreando cada palabra.

Marité Berbel habló poco, pero su voz quebrada transmitió toda la emoción del momento y conmovió al público.

Hasta que al final ocurrió el ritual: el Himno de Neuquén, a capela, guiado por ella desde el centro de la escena. Marité habló poco, pero alcanzó para que se escuchara su voz quebrada, habló de la emoción de estar ahí y de la fuerza que le da el acompañamiento de su comunidad. Hubo lágrimas y aplausos que parecieron eternos.

Un día más, al agua

El sábado, Junín amaneció antes que el sol. Mientras unos ataban moscas en talleres para chicos y grandes, otros ya estaban dentro del río, contando pasos sobre piedras mojadas o lanzando líneas desde las balsas que cruzaban el Chimehuin. Había torneo, y 28 equipos salieron a buscar truchas: 15 parejas para la flotada y otras 13 para el vadeo.

“Una concurrencia mayor de la que nosotros esperábamos, fue espectacular la convocatoria para la salida de flotada que nunca se había hecho. No pensábamos que iba a tener tal repercusión. La idea era que otra gente pueda probar la experiencia, así que bajamos el precio y superó nuestras expectativas”, decía Oscar Derisio, uno de los guías.

Mientras remaba lanzó una advertencia que varios confirmaron durante el día: “La temporada arranca con menos un metro de agua. No tenemos estudios científicos, pero lo vemos todos los que siempre andamos en el agua. Los ríos están ahora como suelen estar en diciembre”.

El paisaje era de postal: un sol fuerte que se miraba en el espejo del agua transparente, brisa justa y un cielo que parecía pintado para que los pescadores volvieran a creer. Habían llegado de otras provincias, de ciudades cercanas y también de otros puntos del mundo.

Al pasar frente a una de las balsas, ahí estaba un histórico pescador del Chimehuin, Cachím Roa. “Esto es una pasión, y en mi caso es mi vida entera. Ya arrancamos la nueva temporada y acá estoy en busca de una buena marrón”, decía con una sonrisa mientras con sus colegas se hacían bromas.

De repente una noticia corrió como reguero de pólvora entre los que estaban pescando. Uno de los concursantes se había descompensado mientras pescaba. “Parece que tuvo una lucha larga para sacar una trucha muy grande, y cuando la terminó de sacar se desmayó y lo tuvieron que llevar al hospital”, contaban.

A las cinco de la tarde, el silbato marcó el final del torneo. Correr, bañarse, cambiarse. La ciudad tenía otra cita: la Cena de Camaradería en el Salón del Ejército Argentino, donde se anunciarían los ganadores del concurso. Autoridades, guías, emprendedores: todos celebraban un evento que volvió a traer trabajo y movimiento en tiempos difíciles.

Los gastronómicos ofrecían a los presentes sus mejores platos, en una muestra de gastronomía con truchas, ciervos, quesos y ahumados que hablaba con voz experta a los paladares. Se proyectó un video sobre la historia de la pesca en la zona: los pioneros, los primeros lances, los ríos que enseñaron cuando la pesca con mosca casi no existía en el país, y estos salían a catear los ríos.

Sobre el escenario, la secretaria de Turismo Florencia Rocha agradecía el gran trabajo de tanta gente para que la fiesta haya sido un éxito. El intendente Luis Madueño se sumaba a los agradecimientos, mientras recordaba lo esencial: sin ríos sanos, no hay fiesta que alcance. Habló de la importancia de cuidar el agua, de evitar la contaminación, de dar soluciones a los problemas actuales, para que las próximas generaciones también aprendan a amar la pesca con el río vivo.

Finalmente llegó el momento de los ganadores. Cuando dijeron su nombre, Carlos García, de Las Grutas, ya recuperado después del desmayo, escuchó su nombre y no lo podía creer. Esa trucha peleadora, que lo llevó al hospital, de 68 centímetros, le daría el premio mayor. También a sus compañeros, ya que la organización y la Cámara de Guías decidieron darle un reconocimiento a su guía y al compañero por cómo acompañaron en un momento que se vivió con mucha intensidad. Luego, el primer premio de fly cast de embarcado fue para el Cachím Roa con Emiliano Escamilla.

Cuando se dio fin al acto, en el Centro Huiliches volvía la música. Y otra vez el baile y Junín uniéndose en una alegría que le pertenece. Hoy, desde las 10 de la mañana, la plaza San Martín volvió a convertirse en el centro de encuentro, el público va y viene entre mates y charlas. Entrada la tarde, llegará el momento más esperado: la entrega de premios a los ganadores del torneo de pesca y de lanzamiento, seguida por el sorteo de la rifa de la camioneta 4×4 y otros diez premios que mantienen a todos expectantes hasta el último aplauso.

Hoy, la Fiesta de la Trucha de a poco llega a su fin, pero en realidad empezó otra etapa: la de los turistas que comienzan a llegar y los guías que vuelven a ajustar los remos. La ciudad lo sabe bien: esto no terminó, recién comienza. Pero estos días dejaron a flote una verdad: la pesca no es solo economía y deporte; es una oportunidad para transmitir valores, para enseñar respeto, para que los chicos aprendan que un río no se hereda, se protege.

Premos Torneo de pesca

1° Puesto – A la Mayor Captura: Carlos García. Equipo de pesca Fly Cast (Damonte FLy Shop). Mención especial : Pablo Castro. Compañero de Carlos.

1° Puesto Mayor Puntaje – Modalidad Embarcado. Categoría Fly Cast. Equipos Los Gomaris ( David Quezada- Lucas Figueroa). Campamento con Chimehuin Safaris (para 2 personas, 1 noche, 2 dias de pesca)

2° Puesto Mayor Puntaje – Modalidad Embarcado. Categoría Fly Cast. Rolando Roa-Emiliano Escamilla.

Estadía en Hostería en Manzano Amargo (para 2 personas)

Estadía en Hostería en Manzano Amargo (para 2 personas) 1° Puesto Mayor Puntaje – Modalidad Embarcado. Categoría Spinning. Hector Damian Herrera – Hector René Herrera. Estadía en Hostería en Huinganco (para dos personas)

1° Puesto Mayor Puntaje – Modalidad Embarcado. Categoría Mixto. Rafael Melchiori- Emanuel Gerle. Excursión en Limay Medio con Fario Fly Fishing. (para dos personas)

2° Puesto. Mayor Puntaje – Modalidad Embarcado. Categoría Mixto. Alejandro Bengolea- María José Gutierrez. Premio de La casa del Enano (equipo de spinning + Reel Dhas)

1° Puesto Mayor Puntaje – Modalidad Vadeo. Categoría Fly Cast. Pablo Castro – Hernan Castro. Estadía en Hostería en Las Ovejas (para dos personas)

2° Puesto. Mayor Puntaje – Modalidad Vadeo. Categoría Fly Cast. Hermosilla Mario- Hernandez Gastón. 2 Cambiadores

1° Puesto. Mayor Puntaje – Modalidad Vadeo. Categoría Spinning. Lautaro Guell- Nahum Guell. Estadía en Hostería de Varvarco (para 2 personas)

2° Puesto. Mayor Puntaje – Modalidad Vadeo. Categoría Spinning. Nicolas Flores- Roberto Pacheco. 2 Cambiadores

1° Puesto. Mayor Puntaje – Modalidad Vadeo. Categoría Mixto Felipe Herrera- Giménez Felipe. Estadía en Hostería en Los Miches

2° Puesto Mayor Puntaje – Modalidad Vadeo. Categoría Mixto. Gaspar Miranda- Guido Figueroa. 2 Cambiadores

Premio Guía a la Mayor Captura. Oscar Zuñiga. Torneo de Pesca – Fiesta Nacional de la Trucha 2025

Premio Guía al Mayor Puntaje. Matias Inalef. Riñonera Patagonia

Premio Fiscalizadores (por sorteo) Tabla para picadas de Tordo

TORNEO DE LANZAMIENTO

1° Puesto. Modalidad: Shooting Torneo de Lanzamiento. Equipo de pesca Fly cast de El Cauquén

1° Puesto. Modalidad: Flote. Torneo de Lanzamiento. Campera de pesca de Moscas Patagonicas

Premio para los participantes de las clases de atado

Set de plumas para atado de mosca de Fly Andino

