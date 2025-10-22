Por qué los patagónicos eligen Búzios: el destino de Brasil donde siempre es verano

Con vuelos directos, nuevas experiencias y una cultura que se renueva sin perder su alma pesquera, la ciudad vive un boom turístico. Fotos: Grupo Meridiana Hoteles

Los patagónicos viajan en masa a Brasil en busca de playas, arena blanca y clima tropical. Y hay un lugar que los atrae como un imán: Búzios, la antigua villa de pescadores, es desde hace años, uno de los destinos más elegidos. En la Feria Internacional de Turismo, sus referentes hablaron sobre su encanto, ese que ni Brigitte Bardot pudo resistir.

Es que en Búzios hay más que verano eterno: hay historias que flotan en el aire, en el mar y en los barcos de madera que surcan la bahía. Hace años, la ciudad era sinónimo de playas famosas como João Fernandes, Geribá, Ferradura, Tartaruga y Brava. Hoy esas costas siguen enamorando, pero además de chapuzones, cada rincón cuenta su historia y tiene su propio relato.

“Los argentinos se enamoran de la posibilidad de viajar todo el año, de la amabilidad de nuestra gente y de cómo los atendemos”, explica Alfredo Villamonte, director del Grupo Meridiana Hoteles (@grupomeridiana), un referente en alojamiento de calidad en la ciudad, mientras señala los puntos donde nacen los nuevos recorridos que muestran la ciudad desde otra perspectiva.

Ni Brigitte Bardot pudo resistirse al encanto de Búzios.

Por un lado, se diseñaron circuitos turísticos por la naturaleza, que permiten descubrir la biodiversidad local; circuitos religiosos, que relatan la historia de la fe en la ciudad; y recorridos que muestran la herencia de los esclavos y las comunidades familiares que permanecen hasta hoy.

“Estamos rescatando la cultura caisara”, agrega Daniele Assis, gerente del Grupo Meridiana. “Las mujeres y los hombres pescadores reflejan a los busianos naturales. La artesanía local, sus tradiciones, hace 10 años muchas ni se conocían y hoy se rescataron para que el turista pueda vivirlas. Todavía hay comunidades busianas; yo soy hija y nieta de busianos pescadores”, dice Assis e invita a los que vayan a recorrer la histtoria de aquel lugar, que es su propia historia.

Desde el muelle, los visitantes suben a las traineiras, los botes tradicionales, y acompañan a los pescadores en su trabajo diario. Algunos lanzan redes, otros observan cómo el pescado entra a los canastos. “Es increíble. Se muestra cómo se vivía ahí antes, cómo nacieron nuestras familias, cómo se pescaba y cómo se mantiene la tradición”, relata Villamonte. Cada playa tiene su voz, que las convierte en memoria viva.

Se reinventa como destino cultural, gastronómico y romántico.

Búzios también apuesta fuerte por experiencias urbanas y románticas: la ciudad se perfila como destino de bodas y celebraciones, con opciones para todos los presupuestos. Desde ceremonias íntimas frente al mar hasta grandes recepciones en posadas y hoteles boutique, el lugar ofrece un escenario natural incomparable.

Las playas de João Fernandes, Ferradura y Azeda son algunos de los escenarios más buscados por parejas de todo el mundo. La propuesta incluye servicios integrales, decoración, gastronomía, fotografía y música, coordinados por agencias locales especializadas en eventos frente al mar. En los últimos años, Búzios se consolidó como uno de los principales destinos de bodas de Brasil

La gastronomía acompaña ese recorrido, «y en cada recepción de los hoteles, los turistas pueden coordinar paseos, traslados o experiencias como rutas históricas o senderos, evitando perder tiempo buscando proveedores dispersos», cuentan.

Brasil, destino eterno de los patagónicos

El vínculo con el turismo argentino es clave. “Búzios siempre fue un destino muy buscado por los argentinos, y cada año se valora más esta integración”, dice Alfredo. En 2023 hubo un boom: todos querían viajar y llegaron muchos argentinos y turistas de toda América. En 2024, con los cambios políticos, se sintió la falta y el impacto en la economía de la ciudad, fue importante.

Pero en 2025, con la promoción hacia Argentina y los vuelos directos a Cabofrío desde Buenos Aires, y ahora confirmada la salida directa desde Rosario y Córdoba, la ciudad recibió una verdadera explosión de visitantes. Desde Cabofrío se llega a Búzios tras recorrer solo 28 kilómetros, que se hacen en 20 minutos. Además, los vuelos desde Córdoba y Rosario representan un cambio significativo: ya no es necesario pasar por Buenos Aires.

“Comparativamente con los precios en Argentina, los valores en Búzios son más bajos, tanto si analizamos destinos de playa, como de montaña. Dentro del contexto de Brasil, Búzios no es la opción más económica: no se trata de una playa barata, ni de un destino masivo, pero es más conveniente que vacacionar en Argentina”, dicen.

El clima es otro atractivo que marca la diferencia. “Nuestro eslogan este año es justamente: Búzios, verano todo el año”, explica Assis. Y juran que mientras en ciudades del sur argentino los turistas enfrentan días fríos, en la costa brasileña la mínima se mantiene cerca de los 20 grados, garantizando sol y calor aun en pleno invierno.

“La expectativa para la temporada que viene es muy buena. Las ventas y reservas de hoteles y posadas están muy avanzadas”, Alfredo Villamonte, director del Grupo Meridiana Hoteles.

Esa previsibilidad climática consolida a Búzios como destino preferido, y los números lo reflejan. “Vamos a cerrar un año mucho mejor que el año pasado, no tuvimos temporada baja. Y la expectativa para la temporada que viene es igual o mejor que la anterior. Las ventas y reservas de hoteles y posadas están muy avanzadas, y el mercado ya se percibe bastante activo”, asegura Villamonte.

El clima templado y la infraestructura turística hacen de Búzios un destino perfecto para disfrutar en cualquier época del año.

Los visitantes patagónicos prefieren zonas al norte del estado de Río, un poco más alejadas de Florianópolis o Camburiú, buscan playas más tranquilas y temperaturas más agradables.

El destino también ofrece actividades deportivas y recreativas, desde golf hasta carreras y torneos de tenis, que completan la propuesta turística. “Hay un abanico para todos los gustos: aventura, cultura, playa, gastronomía y vida nocturna”, agrega Villamonte.

La ciudad ofrece aventura, cultura, playa, gastronomía y vida nocturna, para todos los gustos. Con más de 20 balnearios, cada uno con su propio encanto, es posible elegir entre el surf y la vida nocturna de Geribá, el snorkel y la tranquilidad de João Fernandes, o la paz de Azeda y Azedinha, rodeadas de vegetación nativa.

Búzios es un mosaico de historias, tradiciones y experiencias únicas, que al calor del sol y la sonrisa brasileña sigue conquistando al viajero argentino.

Las playas de Búzios son un imán para los viajeros del sur argentino, que buscan sol, mar y descanso todo el año.

Consejos para ir a Buzios

Búzios ofrece más de 20 playas, cada una con su propio encanto.

Además, evitá la exposición excesiva al sol directo, entre las 11 de la mañana y las 16.

Búzios ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas, desde mariscos frescos hasta platos típicos brasileños. Te recomendamos cenar en la Rua das Pedras, donde encontrarás numerosos restaurantes con vistas al mar.

Podés explorar la ciudad a bordo de un trolley turístico, que conecta las principales playas y atractivos.