El Golfo San Matías abrió la temporada de avistaje y el finde celebra las «Infusiones de Mar»

Las ballenas francas australes regresan al Golfo San Matías y se convierten en el gran atractivo de la temporada 2025.

El horizonte azul del Golfo San Matías vuelve a convertirse en el gran escenario natural de Río Negro. Hoy, con un acto oficial se puso en marcha la temporada 2025 de avistaje de fauna marina, una propuesta que cada año convoca a miles de visitantes y que la provincia reivindica como símbolo de un turismo sostenible y de calidad.

“El avistaje de fauna marina tiene salidas desde Las Grutas y el Puerto del Este. Es una excursión que dura entre una hora y media y dos. Durante todo el año se pueden observar lobos marinos, toninas y delfines, mientras que la temporada de ballenas se extiende de julio a octubre”, dijo el presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste, Rodolfo Hidalgo.

El acto inaugural fue en el parador Serena del Puerto del Este, con la presencia de prestadores turísticos, autoridades del Corredor de la Costa, vecinos y turistas que se acercaron a dar inicio a una agenda que promete combinar naturaleza, cultura y gastronomía.

Durante toda la temporada, las salidas embarcadas desde Las Grutas y desde el Puerto ofrecen la posibilidad de observar lobos marinos, delfines, pingüinos y decenas de aves en su entorno natural. El momento más esperado llega entre agosto y octubre, cuando las ballenas francas australes se dejan ver en las aguas del golfo. También hay opciones para quienes prefieren la observación costera y, para los más audaces, experiencias de buceo que abren la puerta al mundo submarino.

El avistaje de fauna marina impulsa el turismo sostenible y genera desarrollo local en la costa rionegrina.

“Se renueva la apertura de la temporada de fauna marina. Estamos en plena temporada de ballenas y desde principios de julio venimos realizando salidas con un ciento por ciento de avistajes”, dijo Agustín Sánchez, de Rupestre, prestador de turismo que realiza las salidas de avistaje desde el Puerto del Este.

Un fin de semana a pleno en Las Grutas

La agenda del fin de semana no se limitará al mar. Mañana y el domingo, en la Casa de la Cultura, se desarrollará el primer encuentro “Infusiones de Mar”, con cafeterías y casas de té de la región que ofrecerán degustaciones, charlas y sorteos. Además, un biólogo marino brindará una conferencia sobre la biodiversidad del mar argentino y por la noche se sumarán actividades de astroturismo para descubrir la magia del cielo patagónico.

«Eso será el domingo desde las 16 y el sábado estará la muestra marina del encuentro de escultores que se está llevando a cabo desde el 2 de septiembre hasta el 6, orientada a fauna marina», dijo Hidalgo.

La propuesta forma parte de las acciones de promoción turística que impulsa la provincia junto a los municipios de la Costa Atlántica. «Nuestro Golfo San Matías se vestirá de gala para recibirlos y agasajarlos con las maravillas que habitan en nuestro Mar argentino», sostuvieron.