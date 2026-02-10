Mapa | Cómo llegar al pueblo de la Fiesta del Asado con Cuero, el plan ideal para este fin de semana largo de Carnaval

El pueblo de Neuquén famoso por ser el sitio de la Fiesta del Asado con Cuero, lanzó una propuesta para este fin de semana largo de Carnaval que cautivó a los turistas que planean un viaje corto y disfrutar días de descanso.

La localidad neuquina que es recomendada por todos los viajantes es Aluminé que dejó en enero grandes recuerdos tras llevar a cabo la exitosa 4ª Fiesta Provincial del Asado con Cuero. En RÍO NEGRO te contamos cómo llegar desde Neuquén y Roca.

Cómo llegar al pueblo de la Fiesta del Asado con Cuero

Para llegar a Aluminé, el pueblo neuquino famoso por celebrar la Fiesta Provincial del Asado con Cuero necesitas hacer desde Roca un viaje que de aproximadamente 5 horas y 18 minutos, recorriendo unos 376 km; y desde Neuquén capital, un recorrido de aproximadamente 331 kilómetros de unas 4 horas y media en coche.

La forma más directa para llegar a Aluminé si viajas en auto es combinando la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 46:

Ruta 22: Salís de General Roca o Neuquén hacia el oeste, atravesando Plottier hasta llegar a Zapala.

Ruta 46: En Zapala, tomás la Ruta Provincial 46. Este tramo es pintoresco ya que atraviesa la Cuesta del Rahue, que ofrece unas vistas espectaculares de la cordillera.

Tramo final: Seguís por la RP46 hasta empalmar con la Ruta Provincial 23, que te deja en la entrada de Aluminé.

Para llegar al pueblo neuquino en colectivo desde Neuquén o Roca, la clave es partir desde la Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), ya que es el punto de conexión principal hacia la cordillera.

Desde la terminal de Neuquén, se puede tomar principalmente dos empresas que realizan el trayecto directo a Aluminé:

Albus: generalmente cuenta con una salida diaria por la mañana (alrededor de las 06:30 hs). El viaje dura aproximadamente entre 5 horas y media y 6 horas.

Campana Dos: esta empresa ofrece servicios que conectan Neuquén con Aluminé, pasando por Zapala. Generalmente salen de Neuquén cerca de las 12:30 hs (llegando a Aluminé a las 18:30 hs) y hay otra frecuencia alrededor de las 15:00 hs.

Desde Roca no hay colectivo directo a Aluminé por lo tanto el tramo a tomar es el siguiente: