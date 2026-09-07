El pueblo de Córdoba que recibe 150.000 turistas al año y sorprende con sus ríos y cascadas

El pueblo de Córdoba que recibe 150.000 turistas al año y tiene una cascada de 115 metros. Foto gentileza.

Tanti es una de las localidades serranas de Córdoba que logró convertir su entorno natural en uno de sus principales atractivos turísticos. Con una población cercana a los 11.000 habitantes, el destino recibe cada año alrededor de 150.000 visitantes, atraídos por sus cursos de agua, balnearios, cascadas y paisajes de montaña.

Ubicada en el Valle de Punilla, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, la localidad ofrece diferentes alternativas para quienes buscan pasar unos días en contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de los principales centros urbanos de la provincia.

El paisaje combina sierras, formaciones rocosas, vegetación autóctona y arroyos que atraviesan distintos sectores de la localidad. Durante los meses más cálidos, los balnearios naturales se convierten en uno de los principales puntos de encuentro para residentes y turistas.

Los balnearios que atraviesan Tanti

El arroyo Tanti es uno de los protagonistas del paisaje local. A lo largo de su recorrido se encuentran distintos sectores acondicionados para pasar el día junto al agua, con ollas naturales, pequeñas cascadas y espacios de descanso.

Entre los sitios más conocidos aparecen El Diquecito, El Remanso, La Olla, La Isla, Los Árboles y Sans Souci, que permiten disfrutar del entorno serrano y de las aguas del arroyo.

Uno de los lugares más visitados es El Diquecito. Allí, un paredón genera un espejo de agua de más de 50 metros de extensión, con sectores de diferentes profundidades. En temporada de verano, el espacio cuenta además con servicios destinados a los visitantes.

A pocos metros también se encuentra una cascada que suma otro atractivo al recorrido del arroyo. El agua desciende entre la vegetación y las formaciones rocosas características de las sierras cordobesas.

Una cascada de 115 metros entre las sierras

Entre las principales excursiones que pueden realizarse en los alrededores de Tanti se encuentra la cascada Los Chorrillos, dentro de la Reserva Natural Los Chorrillos, en Villa Flor Serrana.

El salto de agua alcanza aproximadamente 115 metros de altura y está compuesto por cuatro caídas. El recorrido atraviesa sectores de vegetación serrana, vertientes, ollas naturales y formaciones rocosas.

Para llegar hasta la cascada es necesario realizar un trekking de varios kilómetros. El circuito completo ronda los 12 kilómetros y presenta desniveles propios del terreno serrano.

El recorrido permite conocer uno de los paisajes naturales más destacados de la zona y acceder a diferentes sectores donde el agua forma pequeñas ollas y saltos.

Dónde queda Tanti y cómo llegar

Tanti se encuentra en el Valle de Punilla, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y cerca de Villa Carlos Paz.

Desde la capital provincial se puede tomar la Autopista Córdoba-Carlos Paz y luego continuar hacia Tanti por la Ruta Provincial 28.

Su ubicación permite combinar una visita a la localidad con otros destinos turísticos de Punilla, por lo que también funciona como una alternativa para realizar una escapada de un día.

Entre los principales atractivos se encuentran los balnearios sobre el arroyo, las cascadas, los senderos y los paisajes serranos. La variedad de propuestas hace que Tanti pueda disfrutarse tanto durante una jornada junto al agua como a través de caminatas y excursiones por su entorno natural.