El restaurante donde la comida llega en tren: una experiencia diferente para las vacaciones de invierno en Buenos Aires

En una ciudad donde la oferta gastronómica se reinventa constantemente, encontrar un restaurante que sorprenda no siempre es sencillo. Sin embargo, en el corazón de Palermo acaba de abrir un lugar que propone volver a mirar la mesa con ojos de niño.

Aquí no hay mozos que aparezcan con una bandeja cargada de platos. En su lugar, pequeñas locomotoras recorren un sistema de rieles suspendidos sobre el salón y entregan hamburguesas, cervezas y postres directamente frente a cada comensal.

La experiencia se vive en Rails, un restaurante que acaba de inaugurar en la Ciudad de Buenos Aires y que apuesta por transformar el momento de servir la comida en parte del espectáculo. Detrás del proyecto están Gian y su abuelo Juan, quienes decidieron convertir una pasión compartida por los trenes en una propuesta gastronómica diferente.

Cada pedido se coloca en un pequeño vagón que avanza por un circuito de vías especialmente diseñado para el restaurante. Cuando llega a destino, el tren se detiene frente a la mesa correspondiente y entrega el pedido sin necesidad de intervención de un mozo.

El sistema, que combina tecnología y entretenimiento, se convirtió rápidamente en el principal atractivo del lugar y despierta la curiosidad tanto de adultos como de chicos, que siguen con la mirada el recorrido de cada locomotora. Más que una cena, Rails propone una experiencia donde el viaje de la comida también forma parte del menú.

Qué se puede comer

La carta apuesta por clásicos de la gastronomía informal, con hamburguesas, sándwiches, papas fritas, entradas, postres y una selección de bebidas.

Entre algunas de las opciones se destacan:

Cheeseburger con papas: $16.000.

Hamburguesa doble con cheddar, panceta, aros de cebolla y papas: $23.000.

Nuggets (6 unidades): $6.000.

Sándwich de cerdo desmechado: $25.000.

Sándwich de carne desmenuzada: $27.000.

Cervezas: desde $7.000.

La propuesta busca combinar una cocina simple con una puesta en escena que convierte cada pedido en parte del entretenimiento.

Dónde queda

Rails funciona en Nicaragua 6055, en el barrio porteño de Palermo. Por ahora abre únicamente durante la noche, aunque sus dueños adelantaron que próximamente incorporarán un turno para el almuerzo. Debido a la expectativa que generó la inauguración, las reservas se realizan con anticipación a través de su perfil oficial de Instagram.

Con una propuesta que combina gastronomía, tecnología y entretenimiento, Rails se suma a la lista de experiencias que demuestran que, en Buenos Aires, salir a comer ya no consiste solamente en elegir un buen plato. A veces, el verdadero viaje empieza mucho antes del primer bocado, cuando una pequeña locomotora se pone en marcha rumbo a la mesa.

Los imperdibles de la ciudad en vacaciones

Los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, un atractivo que permite obtener vistas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño. De 9 a 21 hs, los visitantes pueden acceder a esta experiencia que ya fue disfrutada por más de 20 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/.

Entre las actividades más convocantes de la Ciudad se encuentran los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; así como también de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer

Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

Además, está operativo el Bus Turístico, una opción ideal para recorrer los atractivos más emblemáticos de la Ciudad con una vista panorámica inigualable. La frecuencia es de 15 (bus amarillo) y 30 minutos (bus rojo) y tienen la modalidad hop-on hop-off, que permite que los viajeros desciendan y vuelvan a subir tantas veces como deseen en cualquiera de las paradas que forman parte de los circuitos durante 24 o 48 h según el ticket adquirido, para disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad en sus distintos puntos.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.