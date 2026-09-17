El trekking de baja dificultad en la Patagonia que descubre un bosque restaurado por alumnos de una escuela rural

El Parque Nacional Los Alerces informó que esta semana ya se encuentra habilitado el sendero «Vivero Niños del Lago«, una amigable opción de trekking ubicada en Villa Futalaufquen, un pueblo distante a unos 45 kilómetros al oeste de Esquel. Se trata de un recorrido a través de un bosque que fue restaurado por los alumnos de la Escuela Rural 25 de la localidad, institución que este año celebró su centenario.

Desde el Parque Nacional destacaron que se trata de un sendero «de baja dificultad y corta duración«, que conduce a un mirador con vista 360° del Lago Futalaufquen y la Villa. También permite contemplar el Cerro Colorado y los cordones La Torta y Situación.

Cómo nació el proyecto que transformó la cara de un bosque incendiado

El proyecto «Vivero Niños del Lago» involucra a los estudiantes de todos los niveles de la escuela y dio sus primeros pasos hace 20 años. La propuesta fue presentada luego de que un incendio afectara más de 40 hectáreas alrededor de la escuela en marzo de 2005.

La Escuela Nº 25 «Delia Médici de Chayep» ubicada en el Parque Nacional Los Alerces.

Como forma de contribuir a la restauración del bosque, la institución presentó la vistosa iniciativa. A día de hoy, la propuesta ya cuenta con más de 32 mil árboles nativos plantados dentro del Parque Los Alerces.

Desde el nivel inicial hasta el secundario, todos los alumnos participan del proceso de elaboración de las plantas y de reforestación. Según detalló el Gobierno de Chubut, la producción incluye más de 15 especies propias del bosque andino patagónico, entre ellas «alerce, ciprés de la cordillera, araucaria, cohiue, maitén y arrayán».

La Escuela Rural 25 cumplió 100 años y sigue apostado al proyecto de reforestación

Durante la celebración del centenario, las autoridades destacaron que este proyecto transformador inició con la producción de «300 arbolitos» y hoy ya produce y siembra alrededor de «5 mil» ejemplares al año. La comunidad también ha realizado donaciones y plantaciones en Esquel, Trevelin, Cholila, Epuyén y Lago Puelo.

La Escuela 25 celebró esta semana sus 100 años. La institución actualmente cuenta con una matrícula de 38 estudiantes. Fuente: Facebook.

Incluso, el proyecto alcanzó reconocimiento internacional y fue distinguido en el 29° Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, realizado en el campus de la Universidad Católica Argentina.

A quienes planeen visitar el sendero, desde el Parque Los Alerces recomendaron consultar el pronóstico antes de salir y evitar realizar el recorrido solo, además de avisarle a un familiar sobre la actividad. También solicitaron no dejar huellas y regresar con los residuos propios.