Motorhome en Argentina: cuánto cuesta alquilar uno y qué exige la ley para viajar por ruta

La búsqueda de libertad en el itinerario y la posibilidad de pernoctar en entornos naturales, sin la rigidez de una reserva hotelera, transformaron al turismo itinerante en un hábito en alza. Tras los cambios de hábitos consolidados en los últimos años, el alquiler y uso de motorhomes y casas rodantes dejó de ser una rareza para convertirse en una modalidad elegida por familias, parejas y aventureros que apuntan a explorar rincones con baja infraestructura de servicios.

En la Patagonia y en los corredores cordilleranos, esta forma de viajar en motorhome permite fusionar transporte, descanso y cocina en una misma unidad, priorizando el disfrute del trayecto por sobre las prisas del reloj.

¿Cuánto cuesta alquilar o comprar un motorhome en Argentina?

Para quienes buscan iniciarse, sin dar el salto inmediato a la compra, el mercado local cuenta con más de una decena de compañías especializadas en el alquiler de unidades recreativas:

Tarifas de alquiler diario : el valor promedio oscila entre los USD 100 y USD 120 por día, un costo superior al de una habitación en hotel tres estrellas, pero que amortiza transporte y hospedaje en un solo gasto. A esta cifra se deben sumar el consumo de combustible, pólizas de seguro específicas y el depósito de garantía.

: el valor promedio oscila entre los USD 100 y USD 120 por día, un costo superior al de una habitación en hotel tres estrellas, pero que amortiza transporte y hospedaje en un solo gasto. A esta cifra se deben sumar el consumo de combustible, pólizas de seguro específicas y el depósito de garantía. Valores de compra en el mercado : un vehículo usado básico parte de una base de USD 30.000 a USD 40.000, mientras que una unidad con equipamiento tecnológico integral y mayor confort ronda entre los USD 100.000 y USD 120.000.

: un vehículo usado básico parte de una base de USD 30.000 a USD 40.000, mientras que una unidad con equipamiento tecnológico integral y mayor confort ronda entre los USD 100.000 y USD 120.000. Capacidad: la oferta abarca desde furgones adaptados para dos personas hasta colectivos convertidos con capacidad de hasta 12 plazas y sanitarios completos.

Autonomía, baterías de litio y sanitarios en motorhome: la evolución del confort a bordo

El avance de la tecnología modificó, radicalmente, la experiencia de habitar un motorhome o una casa rodante.

La clásica dependencia de pesadas garrafas y baterías de arranque vehicular cedió paso a sistemas de baterías de litio, capaces de abastecer la demanda eléctrica de pequeños electrodomésticos (cafeteras, cargadores, iluminación LED y refrigeración) durante una semana sin conexión a red externa.

En materia de saneamiento, las opciones varían desde baños químicos tradicionales con ducha hasta inodoros secos ecológicos con compostaje de residuos, un factor determinante al momento de planificar estadías prolongadas en áreas naturales agrestes.

Normativa vial, velocidades y consejos para manejar un motorhome en ruta

La circulación, de este tipo de vehículos recreativos, requiere atender pautas claras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la normativa de tránsito vigente: